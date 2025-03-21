南韓「代理總統」崔相穆也遭彈劾！　疑故意不任命大法官

▲南韓代理總統崔相穆遭在野黨彈劾。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓最大在野黨「共同民主黨」（DP）宣布，將向國會提交對代理總統崔相穆的彈劾案，理由是他未依程序任命憲法法院第9名法官。隨著總統尹錫悅、總理韓悳洙相繼被彈劾，此舉預計繼續提高南韓近來的政治動盪。

根據《韓聯社》報導，尹錫悅與韓悳洙2024年12月相繼被彈劾後，由財政部長崔相穆作為代理總統處理公務。然而他代理總統以來，多次否決國會通過的法案，並遲遲未任命馬恩赫出任憲法法院法官，因此激怒在野黨。

南韓憲法法院由9名大法官組成，需7名法官才能達到審理法定人數，但2024年10月有3名大法官同時退任，憲法法院為了應急，已同意以6人體制運作。崔相穆同年12月底先後任命2名大法官，但卻以須由兩黨達成共識為由，暫緩任命由在野黨推薦的大法官候選人馬恩赫。

南韓憲法法院預計24日對韓悳洙的彈劾案做出裁決，儘管還未公布日期，但尹錫悅的彈劾案預計也在下周進行。判決彈劾案成立的門檻為6人，但目前僅8名大法官。

民主黨強烈批評此舉，並指出憲法法院已裁定崔相穆的不任命行為違憲，侵犯了國會權限。因此民主黨已於21日下午2時正式向國會遞交彈劾案，並透過簡訊通知媒體。