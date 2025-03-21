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大阪市中心恐怖碎屍！「10肉塊+20骨頭」散落河堤　死者性別曝

記者王佩翊／編譯

日本大阪府大阪市中心19日傳出駭人碎屍案，一名在河堤散步的男子，發現岸邊的草叢有奇怪的塑膠袋，露出的內容物疑似人體組織，因此立刻報警。經過警方化驗，塑膠袋內的數十塊肉塊，確認為人體組織，包含皮膚、肌肉、內臟以及肋骨。

根據MBS NEWS、《產經新聞》報導，大阪市福島區堂島川的河堤旁19日被人發現出現大量屍塊。現場是高樓大廈林立的市中心，當天下午1時50分左右一名路過的50多歲男子發現河堤旁的樹叢有一個可疑的綠色塑膠袋，裡面隱約露出疑似人體肉塊的物體，嚇得他隨即報警。

警方到場後，在塑膠袋內發現10個肉塊與約20塊骨頭，而袋子的尺寸約為長48公分、寬58公分。經過法醫解剖，警方確認塑膠袋內的不明肉塊為人體組織。

死者確認為一名男性，年齡不詳，但遺體殘缺不全，僅剩部分胸部皮膚、肌肉、內臟以及肋骨。目前警方已展開深入調查，並將此案定調為棄屍案，接下來將積極確認死者身份，並釐清案發經過。

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