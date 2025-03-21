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台東警深入原民部落　關懷長者宣導反詐騙

▲員警深入原民部落宣導反詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲員警深入原民部落宣導反詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著詐騙手法日益翻新，近年來詐騙集團更將目標鎖定在長者身上，試圖騙取他們的退休積蓄。為了提高長者的防詐意識，大武分局台土坂派出所所長古文慶日前前往達仁鄉土坂村的老人日照中心，與部落長者面對面交流，解說近期常見的詐騙手法，並提供實用的防範對策。

假檢警詐騙案件再度增加，不肖人士利用長者對司法程序的不熟悉及對檢警機關的敬畏心理，假借「監管帳戶」或「配合調查」為由，要求長者提領現金或提供金融帳戶資訊，甚至有民眾因此損失數百萬元，畢生積蓄一夕成空。為了讓長者能夠快速辨識詐騙話術，古所長特別以排灣族語向部落長輩提醒，凡是接獲自稱檢察官、警方或其他公務人員的來電，聲稱涉及犯罪案件並要求提供帳戶資訊或轉帳款項的，極有可能是詐騙，應立即撥打110或165反詐騙專線尋求協助，以確保自身財產安全。

大武分局分局長莊于瑩表示，為了有效降低詐騙風險，警方將持續深入社區，透過各類聚會舉辦宣導活動，並積極走入校園，進行專題講座，讓年輕族群也能掌握最新的詐騙資訊。她進一步鼓勵民眾養成多方求證的習慣，並善加利用警政署的「打詐儀錶板」(https://165dashboard.tw/)，該平台每日更新最新詐騙資訊，能幫助民眾即時掌握詐騙趨勢。警方期望透過多元宣導，提升社會整體防詐意識，讓每位民眾都能成為識破詐騙手法的高手，共同築起防詐安全網。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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