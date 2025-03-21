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搶到泰妍的票卻臨時有事！他賣給追星族買家「結果75萬飛了」

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲當事人被拐走超過75萬元。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「精靈女王」泰妍（TAEYEON）16日晚間在台北大巨蛋開唱，然而，卻傳出有人被詐騙的消息。內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享詐騙案例，當事人好不容易搶到門票，但卻臨時有事，所以上網轉售，豈料後來就被拐走超過75萬元，「然後…...就沒有然後了」。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「還沒賣掉TAEYEON演唱會門票就被拐走75萬」為標題分享詐騙案例，當事人幾個月前，辛苦搶到泰妍的門票，然而卻因臨時有事無法到場，於是上Dcard轉售，想賣給真正喜歡泰妍的粉絲。

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沒多久後，當事人收到買家私訊，對方甚至願意多付一點錢。買家要求加LINE討論細節，並傳了自製手板、周邊商品照片，「讓我確信對方是真的追星族買家」。接著買家說他想透過「順豐快遞」的貨到付款，以確保雙方權益，只是後來卻發生「權限不足」的狀況，於是買家便提供另一個LINE連結，「聲稱是某銀行客服張專員，這個張專員又拋出另一組銀行陳凱文的LINE連結」。

當事人跟著陳凱文的口頭指示，先轉了4萬9961元到指定帳戶，但因為匯款驗證失敗，所以他又嘗試轉帳4次，每次金額都近5萬元，「陳凱文說或許是銀行作業延宕問題，要我幾小時後再看情況。」到了傍晚，當事人又以不同銀行戶頭轉帳，陳凱文也好心提供不同的指定帳號讓他驗證，金額2萬至5萬元不等。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

當事人前後匯款了19次，最後轉出75萬6238元，「然後…...就沒有然後了」。等到當事人意識到問題，陳凱文、銀行客服張專員、原本的買家、他的錢，全部都消失不見了。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享3點防詐小撇步。

1、網路交易，請循合法第三方平臺，才有保證。
2、網路交易，卻要匯款認證，一定是詐騙。
3、若私下相約貨到付款方式交易，請向快遞公司詢問合約細節。

內政部警政署「165打詐儀錶板」也解析詐騙話術，提醒民眾注意。

1、假買家表明購買熱門演唱會門票意願。
2、要求使用快遞公司的貨到付款服務進行交易。
3、佯稱未開通權限，提供假銀行客服誘導匯款認證。
4、待多次匯款後，立刻封鎖失聯。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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