男子多次「假冒員工參加尾牙」　警傻眼：還上台領獎＋大合照

▲男子多次假冒員工參加尾牙，跟「同事們」一起吃飯。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

上海閔行警方近日破獲一起「尾牙小偷」案。一名男子假冒某企業員工，參加尾牙騙吃騙喝，還上台領獎領了500元（人民幣，下同）的禮物卡。警方表示，該名男子非第一次這樣「參加尾牙」，但始終在人群中，毫無違和感。

據《新民晚報》報導，該名男子嚐到甜頭後，他又轉場到另一家企業的尾牙，以「中獎員工」的身份，順利拿走一個乳膠枕，令人哭笑不得的是，他竟堂而皇之地與中獎員工一起合影留念，沒有絲毫「違和感」。

警方判斷，他可能會再犯案，「果然，近日當男子再次混入另一場尾牙，準備故伎重演時，當場被警方抓獲。」

▲男子上台「領獎」乳膠枕。（圖／翻攝自微博）

男子向到案後向警方坦承，起初他只是裝員工騙吃騙喝，沒想到抽獎環節無人監管，加之人數眾多，公司無法做到一一核實，他覺得順手牽羊肯定沒人發現，於是在貪念作祟下，實施違法行為，所得獎品均已被他使用。

報導指出，目前，男子因實施詐騙的違法行為，已被閔行警方依法行政拘留。

相關消息也令網友們哭笑不得，「笑死了，居然還合影」、「這騙術實在是清奇，小偷在尾牙上，都能開發出新業務，堪稱奇葩界人才 」、「哈哈哈心理素質好強大」、「不知道為啥有點想笑」、「員工們都不覺得奇怪嗎？笑死了」、「求冒充領獎教程，太搞笑了」。