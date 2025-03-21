婦抵押夫房子借200萬！想給「網路老公」創業　當舖戳破騙局

▲黃婦網戀小奶狗，警方察看手機發現是典型愛情詐騙手法。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區某間當舖，日前一名年過7旬的婦人上門表示，要以丈夫的房產抵押借款200萬元，當舖業者發現，婦人不斷看手機與「老公」對話，察覺有異，佯稱讓婦人回家拿房屋權狀，同時撥打110報警處理，警員到場，戳破「網路假老公」的詐騙謊言，順利阻止詐騙案件發現，當舖業者也成為警方阻詐據點。

據了解，與丈夫住在新北三重的71歲黃姓婦人，今年1月份，一名男子加入她臉書好友，除了不斷噓寒問暖外，還編織虛幻戀愛美夢，允諾將與黃婦長相思守，但因近期需要200萬資金，向黃婦開口要錢創業；被網戀沖昏頭的黃婦，竟背著丈夫前往三重信義街上某間當舖，詢問如何以丈夫名下的房產抵押，借款200萬元的手續。

▲黃婦不好意思的撓頭，表示背著老公與網友談戀愛。（圖／記者陸運陞翻攝）

當舖業者洪女在詢問相關資料時，黃婦卻不斷察看手機，並與手機中的「老公」傳訊息，對於業者三番兩次的追問，黃婦開始表現得焦急、不耐煩，讓業者開始起疑，佯稱需要核對資料，讓黃婦返家拿取房產權狀，同時當舖業者撥打110請警方協助。

黃婦返回當舖，警員詢問借款用途時，黃婦卻表示要用來給「男朋友」創業，並拿出手機向警員證明，但警員發現手機標記「老公」的男子，並非黃婦實際上的丈夫，對話內容更是標準的網戀詐騙手法，追問黃婦這老公的資料時，沒想到黃婦竟連全名、生日都無法回答，才突破黃婦心防順利阻止該起詐騙案。

新北市警局呼籲，期能透過與業者的交流建立攔阻機制，降低被害損失。除了聯手當舖業者共負社會責任外，新北市警局也將持續與百工百業合作，透過各宣導管道推播識詐影片，以提高全民防詐意識。此外，民眾如接獲可疑電話或發現異常借貸行為，應立即撥打165反詐騙專線或110報案，以保護自身及他人財產安全。

▲對於當舖業者洪女協助警方阻詐，新北警察局長廖訓誠頒獎表揚。（圖／記者陸運陞翻攝）