詐騙電話超逼真「背景音竟有郵局叫號」　中華郵政揭手法籲別上當　

▲詐騙集團假冒郵局名義騙取個資，中華郵政提醒民眾提高警覺。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

有網友近日爆料，接到詐騙集團電話，對方自稱是西門郵局專員，並表示她的個資和雙證件遭盜用，電話中背景音還有「郵局叫號」聲音，以確認個資為由騙取民眾提供銀行帳號等資料。對此，中華郵政呼籲民眾要提高警覺，避免受騙上當。

有網友在臉書社團「爆怨公社」爆料，近來接到詐騙電話，對方告知是西門郵局專員要核對個資，並表示有一位宣稱是她親戚的女子拿著她的雙證件去西門郵局辦理業務，問她認不認識，之後假裝叫該親戚進辦公室，當時電話背景音還有郵局叫號聲音。

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最後電話另一端的詐騙集團還上演「親戚落跑」劇情，詐騙集團甚至氣急敗壞質問「同事」為何讓人跑掉，最後稱要在線上跟民眾確認個資。網友指出，詐騙集團為取得她的信任，還主動說出她的身分證字號和生日，連手機號碼都有，直到後來要她線上轉給警察局報案時，讓她察覺不對勁。

不僅西門郵局遭詐騙集團冒用，近期也有不肖人士假冒中華郵政公司新竹郵局名義致電民眾，謊稱證件遭冒用需與當事人確認，進而誘使民眾提供身分證件、銀行帳戶等資訊。

中華郵政今日也呼籲民眾提高警覺，避免洩漏個資、財物受損，並提醒民眾如接獲可疑電話，請撥打郵政客服專線0800-700-365(手機請撥付費電話：04-2354-2030)、刑事警察局165反詐騙諮詢專線或就近至郵局臨櫃核實訊息，以維自身財產安全。