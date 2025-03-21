屏東縣廚餘機補助預算300萬元用完了　加碼期限至4／30

▲屏東縣政府廚餘機補助加碼額度期限至4月30日。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為落實源頭減量資源循環再利用推動「廚餘不浪費 永續更到位」廚餘機補助政策，申請非常熱絡，在補助活動開跑短短1週內，就將補助預算300萬用罄。由於民眾申請踴躍，且為鼓勵家戶端自源頭即將廚餘作好分類，縣長周春米特增加補助額度，補助收件日期至本(114)年4月30日為止，之後就停止收件。

縣長周春米表示，縣府團隊自113年8月1日起加強執行垃圾分類破袋檢查，為了從源頭開始做垃圾減量，特別於今年度籌編經費辦理廚餘機補助方案，公告自114年3月10日起開始受理申請，只要設籍屏東縣的民眾皆符合補助對象，每戶以補助1台為限，每台可補助40%並以新臺幣6000元為補助上限，申請期限至12月31日止，惟經費提前用罄時得另行公告不再受理申請。

補助方案一開跑至3月17日上午申請件數就達670件，也將補助預算300萬元用罄，代表廚餘的處理在家庭上確實是一大問題，同時也反映屏東縣民對於減少垃圾愛護地球的高度熱誠。

縣府決定加碼補助額度，但礙於政府的年度預算有限，及民眾不確定購買時額度是否尚足夠之疑慮，後續補助採限期至4月30日截止，申請送件可採親送以4月30日下午5時為止，或採郵寄以4月30日郵戳為憑，於此期限內申請之民眾，皆納入補助範圍。

環保局表示，此期間接獲民眾詢問度非常高，特別是民眾詢問使用電子郵件送件、在屏東居住已久但未設籍、有統編的發票是否可以申請等問題，皆是不符合申請要件的。民眾最關心的是多久可領到補助款，因目前申請量龐大，且須查驗照片及資料之真實性，故民眾約於2個月後可收到該筆補助款項，請申請民眾耐心等待。

環保局呼籲「戶籍在屏東 貨送到屏東」，雖增加補助額度，但也再次提醒民眾，申請者須戶籍在屏東，且送貨到屏東使用才符合補助資格，而針對今年度如來不及購買之後想要申請的民眾，可以明年度再申請，這一段期間剛好可以觀察比較不同品牌之機型效率及風評如何，做足功課後等待明年縣政府公告補助辦法後再申請。

此外，廚餘機肥料資材可再利用，可當成肥料使用或是當成基肥使用於農地、菜園、花圃之土壤改良，處理後肥料資材不丟垃圾車。感謝鄉親踴躍申請家戶廚餘機補助計畫，減少廚餘產生，共同落實廚餘減量及資源循環再利用，惟同時呼籲民眾食物「吃多少、煮多少、買足夠就好」，減少浪費之情形，並做好分類回收。