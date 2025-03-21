想和國外帥哥網友見面　女險被騙8萬...屏東警緊急阻詐

▲內埔警分局內埔所警員陳振宏、李明耀成功阻止郭女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣30歲郭姓女子網路認識一名自稱國外網友，經幾日虛寒問暖後陷入網戀，對方指可以見面，但剛好經濟遇到困難，要和她匯款8萬元還債及購買機票費用，她信以為真，臨櫃匯款，行員發現有異，聯絡內埔警分局員警到場，即時拆穿對方騙局，她如夢初醒相當感激。

內埔警分局內埔所警員陳振宏、李明耀，日前執勤時接獲內埔郵局通知，有一名女子臨櫃匯款新臺幣8萬元，但發覺該女子可能遇到詐騙，請警方到場幫忙。

員警趕到場發現，有一位郭姓女子欲臨櫃匯款8萬元，經了解郭女係經由網路認識對方，並落入對方話術圈套才臨櫃匯款。警方告知郭女這是常見的「假交友」詐騙手法，利用被害人對於愛情的憧憬，並謊稱其在國外遇到困難需要借錢，最後使被害人落入圈套。警方先將她帶回派出所關懷提問，也藉機防詐宣導，最後順利阻詐成功，她對警方的幫忙不斷致謝。

內埔分局長郭譯隆呼籲，網路交友要查明對方身分，若對方提及匯款相關情事，更應多加謹慎，有疑問請撥打165反詐騙專線或110向警方查詢。而警方將持續在轄區內進行入戶宣導，並不時更新詐騙手法與宣導資訊，期以發揮阻詐、識詐效果。