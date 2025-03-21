屏東漁會3／22選舉！驚傳每票3千賄選　檢調約談5人到案

▲屏東檢調警查獲漁民以每票3000元賄選 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣114年基層漁會會員代表選舉，將於3月22日進行投票，屏東地檢署指揮調警人員接獲線報，陳姓漁民涉嫌以每票3000元進行賄選，約談5位漁民到案，訊後諭令陳姓漁民限制住居，其他4人請回。

屏東地檢署日前接獲線報，稱屏東縣轄內某陳姓漁民涉嫌賄選。陳盈錦檢察長獲報後至表重視，指派主任檢察官蔡佰達組成專案小組偵辦。

經蒐證後，認陳姓漁民確有賄選嫌疑，於昨(20)日指揮屏東縣調查站、枋寮警分局，持臺灣屏東地方法院核發之搜索票，搜索陳姓漁民居所，並展開約談行動，約談5位選民到案釐清案情，並扣得選民所繳回賄款新臺幣9000元。

經主任檢察官蔡佰達訊問完畢後，認陳姓漁民涉嫌以一票3000元之代價，交付現金予選民，並要求投票支持特定漁會會員代表候選人，涉嫌漁會法第50條之1第1項第2款之對於有選舉權之人交付財物罪嫌，認犯罪嫌疑重大，有羈押之原因，惟無羈押之必要，諭知限制住居；其餘選民訊畢後諭知請回。

屏東地檢署呼籲如有候選人或樁腳以禮品、餐宴、旅遊或金錢等好處，向漁會選民換取選票的對價，均屬違反漁會法之賄選行為，本署將持續掌握各項檢舉情資，積極有效查緝，並呼籲民眾勇於檢舉，共同維護漁會選舉之公正與公平，檢舉電話：0800-024-099（撥通後按 4）。