不爽核三火警！恆春鎮代開車撞歪大門　鞠躬道歉仍被起訴

▲▼台電核三廠3月6日發生火警，恆春鎮民代表趙記明因不滿核三處置憤而開車衝撞大門，今遭檢方起訴 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、潘鳳威／屏東報導

屏東縣恆春鎮第三核能發電廠3月6日傳出火警，警消迅速撲滅火勢，無安全疑慮。但此事件仍引發恆春鎮民代表會主席趙記明(以下簡稱趙員)不滿，認為廠方在火警當下沒有發出警報，開車衝撞核三廠大門。事後趙員對自己魯莽行為鞠躬道歉，但屏東地檢署今(21)日仍依妨害公務罪嫌將趙起訴，並請求法院判處至少8個月以上刑度。

起訴書指出，趙員在3月6日中午12點04分左右，開車前往核三廠，向核三廠公關經理簡男表示想進入核三廠內查看現場狀況。但經理表示若要進去得依規定申請，趙員聽後不爽言語威脅：「你如果不讓我進去的話，我絕對撞」。此時現場已有保二總隊陳姓警員駐守於核三廠大門。

沒想到，趙員真的在12點07分左右，開車直接衝撞核三廠的大門，導致鐵捲門嚴重毀損，無法使用。陳姓警員立即上前制止，並喝斥令趙員下車，但他拒不配合。此時，另一名警員已經拔槍戒備，警告趙員倒退離開大門，並欲上前打開車門將其拉下車。但趙員仍然不配合甚至倒車想再次衝撞，並在車上對員警叫囂，脅迫員警將槍放下，並對員警喝斥為何要拔槍？以此方式威脅員警，妨礙他們執行公務。

事件經媒體曝光後，引發社會輿論熱議，趙記明也在隔(7)日出面向社會大眾3度鞠躬道歉，表示「對於撞核三廠大門的事件，請大家不要模仿，這是錯誤的示範，請大家見諒 」。

屏東地檢署今(21)將全案偵結，檢方認定趙記明為恆春鎮民代表會主席，應該知道核三廠作為國家關鍵基礎設施的重要性，也應該了解駐守警力的職責，本應透過正當法律程序及相關法定職權問政，表達自己意見，但卻選擇用暴力方式衝撞大門，妨礙警方執法。且事件經曝光後，引發社會輿論熱議，影響極大，犯罪情節實屬嚴重，為了防止模仿效應，並維護社會秩序與公共利益，依妨害公務罪嫌將他起訴，並請求法院從重量處有期徒刑8月以上之刑度，以符合其罪行應負的責任。

▲恆春鎮民代表趙記明3月7日透過媒體向社會大眾道歉 。（圖／記者陳崑福翻攝）

