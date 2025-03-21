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大陸 大陸焦點 特派現場

陸母嬰品牌麵粉袋遭爆有「整隻米奇」　品牌公關要求：檢測鼠齡

▲大陸知名母嬰品牌「秋田滿滿」被民眾爆料麵粉袋內有「米奇」。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸知名母嬰品牌「秋田滿滿」被民眾爆料麵粉袋內有「米奇」。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

天津一名民眾15日在社群網站發佈一支影片稱，她購買的大陸母嬰用品知名品牌「秋田滿滿」麵粉袋中，倒出一個渾身包滿白色粉末、有著長尾、鬍鬚，疑為「米奇」的異物，便拿著手機取證，並帶著孩子前往醫院就醫檢查。整起事件在網路上引起熱議，「秋田滿滿」公關則訴諸法律，要求民眾前往山東一家檢測機構，鑒定老鼠的年齡和死亡時間。

▲大陸知名母嬰品牌「秋田滿滿」被民眾爆料麵粉袋內有「米奇」。（圖／翻攝極目新聞）

▲爆料民眾家中的一個孩子身體出現狀況。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，秋田滿滿官方發佈聲明稱，「經現場勘察、反覆核實，已排除網路傳言所涉異物由生產線帶入可能性。」

事件發生後，對於秋田滿滿提出的3000元（人民幣，下同）賠償，這名民眾已經婉拒，並宣稱自己的孩子身體已經出現狀況。至於秋田滿滿則是希望民眾能將老鼠送去化驗年齡和死亡時間，以排除公司生產線出現缺失的責任。

然而，這名民眾則堅持，不同意對方帶走「老鼠」，經詢問秋田滿滿提供的檢測機構，對方則表示，「根本不可能檢測老鼠的年齡和死亡時間。」因此，這名民眾希望能到權威機構檢測，以釐清事件責任，「我們的訴求就是賠償及保證孩子後面的健康。」

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