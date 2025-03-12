懶人洗衣神器！　陸廠推0手洗「米奇洗衣機」

▲陸廠推出形似米奇的「懶人洗衣機」。（圖／翻攝自微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸許多廠商會依照網友的「許願」推出新產品，家電大廠海爾11日在微博發布一款「三筒懶人洗衣機」，號稱可以達成0手洗的「懶人新紀元」，根據釋出圖片，這款洗衣機長得像經典動畫人物「米奇」，被大陸網友狂讚是「洗衣神器」，相關話題今天更衝上百度熱搜。

此前，有大陸網友在海爾集團抖音號評論區喊話，讓海爾生產一台能洗內衣、襪子、鞋子、衣物的一體式懶人洗衣機，甚至還畫出了示意圖，表示「周總（海爾集團首席執行官周雲傑）好，要這個，你研發生產，我攢錢買」。海爾官方帳號當時回覆「周總看到這個設計啦，已讓工程師連夜開發中。」

海爾最新的微博宣布，旗下品牌Leader三筒懶人洗衣機即將上市，新品將於3月15日晚上20點在京東預售首發，官方宣稱「為大家解鎖三筒快淨0手洗『懶人新紀元』」。

海爾提到，這台洗衣機是「應熱心網友的智慧洗衣需求」而推出，並強調「沒有最懶，只有更懶！」文章標籤是「網友要的懶人洗衣機海爾早有準備」、「海爾聽勸」。

▼大陸網友畫示意圖敲碗懶人洗衣機。

根據海爾發出的產品海報顯示，這台三筒洗衣機採用白色機身，配有一大兩小三滾筒，外觀神似米奇。從設計來看，兩個小桶將可以分別用來洗內衣和襪子，大桶則用來洗外套、褲子、床單等大件衣物。

對此，網友紛紛評論，「我等懶人就等著這個推出來」、「沒有海爾做不到，只有網友想不到」、「這名字取得太對味兒」、「這可真是懶人的福音啊，必須安排上」、「什麼時候也出一個洗頭機，想要」。

也有網友針對這台洗衣機的外觀評論，「第一眼……米奇」、「你怎麼被抓走了米奇」、「迪士尼法務部連夜趕來」、「還好，米老鼠版權過了」。

據公司官網顯示，2024年，海爾集團創造了創業40年來最好的業績：全球收入4016億元（人民幣，下同），增長8％；全球利潤總額302億元，增長13％。

▼大陸網友熱議懶人洗衣機。