超市「3種食物」絕對不碰！　美食安專家警告：嚴重恐奪命

▲食安專家警告，超市採購生鮮食品，也須提高警覺。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國食安專家們警告，民眾在超市採購生鮮食品，應該格外提高警覺，他們有3種食物「絕對不碰」，因為潛藏食安風險，最嚴重甚至可能致命。

預先切好的蔬果

美國食品化學家、產業顧問布萊恩（Dr Bryan Quoc）表示，切片的芒果、哈密瓜與鳳梨，遠比一整顆水果，更可能產生大腸桿菌等有害細菌，因為具有保護功能的果皮被切開、露出果肉，後者質地潮濕又柔軟，卻是病原體的溫床。

生食苜蓿芽

德拉瓦大學的微生物學教授克尼爾（Professor Kali Kniel）警告，經常出現在沙拉、湯品與三明治裡的苜蓿芽，也可能含有危險的病原體，例如大腸桿菌、李斯特菌、沙門氏菌，因為這種蔬菜複雜的種植過程，使其難以充分殺菌。

《每日郵報》指出，苜蓿芽最適合生長在溫暖潮濕的環境裡，因此除非汆燙、徹底煮熟，否則恐有食物中毒風險。

▼未經殺菌的生乳，也可能暗藏風險。（示意圖／達志影像／美聯社）



未殺菌生乳

布萊恩也警告，雖然很多人宣稱飲用生乳有益身體健康，但由於未經殺菌，其中也含有許多致病微生物，例如大腸桿菌、曲狀桿菌、李斯特菌等，實在「不值得冒險」。

其中，沙門氏菌的感染症狀包括腹瀉、胃痙攣、嘔吐、發燒，如果情況嚴重可能因為脫水而需要住院，甚至危及生命。

大腸桿菌的感染症狀包括發燒、噁心與腹瀉，大多數情況下，能夠在幾天內消退，但對於較脆弱族群而言，感染可能進入血液、進入器官，造成災難性損傷。

此外，李斯特菌也可能引起嚴重感染，對於長輩、孕婦及嬰兒尤其構成威脅。