親川普參議員訪北京　分析：美中「幕後談判」方式

▲戴恩斯日前與川普見面。（圖／翻攝戴恩斯X）

記者陳冠宇／綜合報導

美中貿易爭執未解之際，美國共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）抵達北京訪問。由於戴恩斯與美國總統川普關係密切，外媒引述分析指出，他的訪問可能是一種美中在「幕後談判」的方式。

美國駐大陸使領館在X發文指出，戴恩斯已抵達北京。作為參議院外交委員會的成員，他受到美國駐大陸大使館臨時代辦武安妮（Anny Vu）的歡迎。他將就阻止芬太尼流入，保護美國工作崗位以及確保公平和對等的貿易舉行討論。

《彭博》則報導，此行之前不久，戴恩斯剛剛在橢圓形辦公室與川普會面。戴恩斯當時表示，川普「很高興我將貫徹他的『美國優先』議程」。

法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）分析，「戴恩斯訪中是一種在幕後談判的方式」。

艾雷洛認為，「川普希望達成協議，以便為美國重新工業化贏得時間。而中國希望達成協議，因為出口受到的影響將對中國經濟造成巨大衝擊」。

「市場，尤其是美國市場，無法承受更多的關稅」，艾雷洛補充。

▲美中關係。（圖／路透）

川普多次暗示，願意與大陸國家主席習近平會面，本周表示習近平將在「不太遙遠的未來」訪問華盛頓，北京並未證實。按照中方慣例，在兩國元首面對面會談前，雙方通常會先進行高級別會談，以確定談判的輪廓。

在上一次美中貿易戰期間，戴恩斯在2019年與包括時任中國最高貿易談判代表劉鶴在內的高層舉行了高級別會議，此前他先與川普進行了交談。

戴恩斯還是一位罕見的具有在中國工作經驗的美國政界人士，曾在20世紀90年代在大陸和香港工作了六年，擔任寶潔公司的高管。

據英國《金融時報》報導，戴恩斯希望這次能有機會與習近平會談，為峰會鋪路。這樣的會議只可能在最後一刻才會確認，且有先例可循。2023年10月，習近平與美國參議員舒默（Charles Schumer）舉行會晤，當時北京和華盛頓正在為之後一個月在加州舉行的領導人會議做準備。