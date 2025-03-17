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大陸 大陸焦點 特派現場

遭貿易反制？　千餘家美國肉商輸大陸資格失效

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲中美貿易戰。（圖／路透）

文／中央社

路透社今天報導，中國海關總署官網顯示，2020年根據美中第一階段貿易協議，取得肉品輸中註冊資格的美國肉品工廠中，有1000多家工廠的資格在16日失效，恐將衝擊美國肉品對中國的出口。

中國海關總署官網顯示，美國各地的豬肉、牛肉和禽肉加工廠，包括泰森食品（Tyson Foods Inc.）、史密斯菲爾德（Smithfield Foods Inc.）和嘉吉（Cargill）等大型生產商的註冊狀態，16日已由「有效」變成「失效」。

報導指出，這些美國肉品工廠的產品輸中資格都是在5年前根據美中第一階段貿易協議而獲得批准。中國政府要求，外國食品出口商必須在中國海關註冊，產品才能在中國銷售。

這項報導提到，這次輸中資格失效的美國肉品廠約占總數的2/3，恐對美國肉品進入中國市場造成限制，並損及價值約50億美元的貿易，這對美國農民而言又將是一項打擊。中國本月初已針對約210億美元的美國農產品加徵報復性關稅。

美國農業部表示，中國迄未回應美方關於續簽肉品工廠註冊資格的多次請求，可能違反美中第一階段貿易協議。根據這項協議，中國有義務在收到美國農業部通知後的20天內，更新批准的工廠名單。

報導提到，約84家美國肉品工廠的註冊資格已在今年2月間失效。儘管這些工廠的貨物目前仍在進入中國，但業界人士目前不確定，中國能允許這一情況持續多久。

根據報導，2024年美國是中國第3大肉品供應國，僅次於巴西和阿根廷，進口量為59萬噸，占中國肉品進口總量的9%。

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