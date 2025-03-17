出大事！加拿大連署「禁美國用Pornhub」　核武級報復關稅戰

▲成人網站Pornhub在美國相當受歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普除了放話要把加拿大變成美國第51州，還要課徵關稅，引發加拿大反美情緒。對此，有加拿大單口喜劇演員提議，禁止美國用戶訪問加拿大成人網站Pornhub，作為對美國關稅戰的反制手段。消息一出，有加拿大民眾馬上發起請願，讓不少美國網友也嚇到直呼「冷靜」。

加拿大單口喜劇演員普茲基（Matthew Puzhitsky）近日在IG發布短片稱，如果加拿大能禁止美國用戶使用Pornhub，「貿易戰將不復存在」，他甚至在接受《紐約郵報》訪問時稱，此舉是加拿大的「核武器」。說法一出，有民眾也發起請願，呼籲加拿大政府立法限制Pornhub在美國的服務。截至16日，請願已獲得近600個簽名。

消息傳到美國，不少美國民眾對可能被封鎖無法上Pornhub感到震驚和憂心，一名曼哈頓用戶就向《紐約郵報》透露，「如果他們封鎖了我上Pornhub網站，我就要搬出美國了。」也有美國網友則呼籲加拿大冷靜，表示貿易戰還在談判之中。

事實上，Pornhub成立於2007年，是全球最受歡迎的成人網站之一，其母公司Aylo總部位於加拿大蒙特婁。值得注意的是，根據2024年的年終回顧，美國是訪問Pornhub次數最多的國家，每月超過300萬次訪問，若加拿大真的採取封鎖措施，無疑會對美國網友造成致命打擊。