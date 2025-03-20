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雲南2男想跟「抖音美女」壞壞遭詐　警方逮人發現嫌犯是男的

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲雲南兩男子遭到詐騙 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者楊庭蒝／綜合報導

近日，中國雲南兩名男子遭詐騙一事引起關注。兩名男子在抖音平台上接觸到一名自稱大學生的「美女」，並在其誘惑下進行數次轉帳，總額達3400元人民幣（約新台幣1萬5千元）。然而，該「美女」始終未有現身，甚至將兩名男子黑名單，讓他們意識到可能被騙，因此向警方報警。

根據陸媒報導，龍姓及劉姓兩名男子在今年2月中旬報警，當地警方接報後立即展開調查。經過調查，警方發現該「美女」實為一名男性嫌犯吳均春。吳均春經常在抖音上以女性身分發布圖片及影片，並聲稱提供性交易，以此為由對他人進行詐騙。他利用支付房費、押金等藉口，向受害人索取金錢。

鹽井派出所的民警在3月6日終於將吳均春逮捕。在警方審訊下，吳均春對其以虛假性別，提供性交易為由，對他人實施詐騙的犯罪事實供認不諱。

然而，疑點重重的事件並未因此畫下句點。上周二（3月18日），鹽津縣公安局曾向外界發佈通告，公開徵集吳均春的違法犯罪線索，希望能夠查清吳均春的所有違法犯罪事實。但到了隔天（3月19日），該通告卻被警方刪除。在被問及刪除通告的原因時，警方人員僅表示「資訊有誤，沒得（有）了，不徵集了」，並未透露更多詳情。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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