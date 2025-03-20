台南余小妹路段又出事！貨車轉彎「撞斑馬線行人」後腦著地

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名余姓3歲女童行經北區成功路、忠義路時，被車輛撞上當場喪命，該路口也進行調整。然而，同一路段上的成功路與金華路口，19日又發生轉彎車撞飛行人的事故。

有網友在臉書社團「爆廢公社」分享車禍畫面，可以看到路人正在斑馬線上行走，突然被未減速轉彎的小貨車迎面撞上，瞬間整個人重重向後方倒下，後腦杓也撞上柏油路，因此痛得路人瞬間在斑馬線旁蜷縮成一團，而小貨車駕駛則停好車，慢悠悠地下車前去查看傷勢。

▲▼網友表示，成功路只有余小妹出事的路口進行調整，其他路口都還是一樣。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）



網友看完紛紛留言，「有夠誇張，駕駛到底有沒有在看路阿？這樣都能撞到人」、「如果他開車到道路中央，沒有切西瓜，就不會發生這個事情了」、「這就是我不敢過斑馬線的原因」、「我們就看還要發生多少憾事才要整頓交通，你各位路上自求多福」、「一定是A柱害的，強烈建議車商以後不要做A柱」、「人車分離的號誌為什麼不先做呢」、「台南也真的是不見棺材不改誒，就只有調整3歲女童出事的路口，整條成功路其他路口都還是長一樣」。

對此，台南市警五分局交通分隊小隊長蔡竣丞指出，19日早上8時多發生於台南市北區成功路與金華路口之交通事故，經查25歲陳姓貨車駕駛，經路口未依規定禮讓行人，並導致行人受傷送醫。

警方已依道路交通管理處罰條例第44條第4項，處駕駛人7200至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕照1年。五分局呼籲，駕駛人應遵守「行人優先」原則。

五分局將持續加強執法，嚴格取締不禮讓行人等違規行為，以維護行人安全，防制事故發生。