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百度副總裁13歲女兒「多次公開網友個資」　受害者怒報警

▲謝廣軍的女兒用該帳號公開網友隱私。（圖／翻攝自微博）

▲謝廣軍的女兒用該帳號公開網友隱私。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

百度副總裁謝廣軍女兒近日遭多名網友指控，屢次在網路上公開網友的本名和身分證字號，氣得眾人報警，並要求百度副總裁公開道歉。謝廣軍17日在微信朋友圈道歉，並稱被公開的資料來自海外的社工庫，但該說法未能安撫網友。相關話題還一度衝上微博熱搜。

綜合陸媒報導，一名稱遭到謝廣軍女兒公開個資的當事人小可（化名）表示，「我的個人資料被隨意公開，讓我在網上毫無安全感，只要我的言論讓別人感到不滿，就可以隨意公布我的資料，引導他人對我進行網暴，我感到很不安。」

▲▼百度副總裁13歲女兒公開網友隱私。（圖／翻攝自微博）

▲小可與其他受害者已報警。（圖／翻攝自微博）

小可指出，謝廣軍的女兒以帳號「妳的眼眸是世界上最小的湖泊（以下簡稱，眼眸）」公開自己不滿的網友個資。一名網友曾在「眼眸」的留言區指出，公開個資的行為違法，對方卻稱自己在加拿大，暗示中國法律對她沒有影響。網友透過「眼眸」發布的一篇貼文，推斷父親為百度副總裁謝廣軍。

小可表示自己身為一名孕婦，對此受到很大的情緒影響，「我們的個資被轉傳、分享的次數很高，有的達到了上萬讚和500次以上的轉發，我感到十分不安，犯錯的人沒有受到懲罰，現在我只要看到和這起事件相關的企業名、人名，都會很影響我的心情，精神損失嚴重。」

針對此事件，謝廣軍17日在微信朋友圈寫道，「我13歲的女兒在網上與人爭執，情緒失控下，把海外社群網站上的他人個資公開在自己的帳號上，進而導致自己的個人資料也被曝光，引發大量負面言論擴散，作為父親我深感愧疚，在此向所有受影響的朋友鄭重道歉，女兒的心智未成熟，懇請大家停止網暴，給她一點改正的空間，再次致歉。」

▲▼百度副總裁13歲女兒公開網友隱私。（圖／翻攝自微博）

▲謝廣軍朋友圈全文。（圖／翻攝自微博）

百度也發表聲明，強調謝廣軍女兒的「起底」的數據並非來自百度，而是來自海外的社工庫。這等同百度否認是「起底」訊息的來源。

不過網友們對於謝廣軍的文絲毫不領情，「光道歉不行吧？！他家崽子從哪裡得到的別人訊息，必須說清楚吧，一個道歉就想混過關」、「熱搜還被壓了呢」、「道歉有用的話，要警察幹嘛？這就是違法謝謝」、「網路公司副總對網友關注的重點心知肚明，這個道歉顯然避重就輕」、「女兒13歲，但是他可不是13，數據從哪裡來的，要承擔法律責任」、「我得把百度卸載了……可噁心了」、「從去年開始公開他人隱私，現在說是情緒失控，這失控時間可真久」、「資料安全就是個笑話，嚴重懷疑是從百度內部洩漏的」。

小可對於謝廣軍朋友圈的文章表示，「我與她並不認識，也無糾紛，不存在爭執，和謝廣軍所說的不符，在朋友圈道歉，受害者看不到，我希望他可以公開道歉，並且說明他的女兒是如何獲取這些資訊的。」

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