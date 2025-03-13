宮廟恩怨釀禍！PO文揶揄「小淫蟲」還洩個資　彰化男挨告遭判刑

▲中年男子上網po文嘲諷揶揄洩漏對方住家地址，挨告求償。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名中年男子因宮廟事務與另一名男子產生嫌隙，使用3帳號多次暱名在網路留言，嘲諷對方「好色」、「屁小孩」、「小淫蟲」、「亂搞男女關係」，甚至將其住家地址公開，損害對方名譽，中年男得知後怒而提告求償，地院審結，依非法利用個人資料罪、公然侮辱罪及加重誹謗罪判刑。

依據起訴書內容指出，被告與另一名男子間宮廟問題存有恩怨，2022年4月16日，在網路社群使用暱稱po文，譏諷、辱罵對方「好色、屁小孩、小淫蟲、小色魔、縱欲過度而早洩」、又將被害人爸爸住處地址，張貼在臉書留言串洩漏個資；2022年7月5日12時0分許，再次以「玩女生」辱罵對方。8月26日3時54分許，又po網留言「強姦未成年少女」、「亂搞男女關係」，供不特定人上網觀覽，嚴重損害其名譽。

法官審酌被告不思以理性及平和態度，溝通解決與告訴人之間的歧見，竟公然侮辱、誹謗告訴人，並非法利用個人資料，致告訴人名譽受損，尚未與告訴人達成和解，獲得其諒解。依犯個人資料保護法之非法利用個人資料罪，判處2月徒刑、又犯公然侮辱罪，處罰金3000元，又犯加重誹謗罪，判處拘役10日，可易科罰金。