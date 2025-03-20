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北市警代查個資30萬交保！父是資深檢座　曾與吳乃仁吃奢華宴

大安分局,大安分局外觀。（圖／記者黃彥傑攝）

▲圖為台北市大安警分局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

北市大安分局羅斯福路派出所涂姓警員（30多歲）涉嫌洩漏民眾個資，19日下午遭新北地檢署檢察官指揮北市警局督察人員約談，據傳涂員父親是台北地檢署資深檢察官，去年12月與其他4名檢察官出席北市某高檔無菜單料理餐廳，接受人力仲介業者「陳董」招待，綠營大老吳乃仁也同桌，涂姓資深檢察官等人因此遭北檢移送檢察官評鑑委員會進行個案評鑑調查，未料涂檢從警的兒子也因代查個資遭檢方約談。

據了解，涂檢的兒子就是這次遭新北檢約談調查的對象，2023年涂姓警員任職安和所期間接受朋友委託，使用派出所內的警用系統幫忙查詢特定對象個資，遭檢舉後由新北地檢署展開調查。

涂姓警員警專30期畢業，實習後分發到新北市三重分局服務，6年多前調任到北市大安分局安和路派出所服務，今年2月才調任羅斯福路派出所，曾與涂員共事的同仁對於他涉嫌洩密都感訝異，表示涂員平常工作認真負責，並無異狀。

因涂員涉嫌把透過警用系統查詢的個資外洩給友人，因此經北市警局督察系統人員偵訊後，認定觸犯洩漏職務機密、違反個人資料保護法等罪嫌，19日21時移送新北地檢署複訊，檢察官認定涂員涉案情節屬實，諭令30萬元交保候傳，大安分局也緊急調整職務，涂員將改調警備隊、靜候分局人評會調查處分。

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