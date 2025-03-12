上傳訴狀給網友看　理科太太前夫兩度不起訴...發回再議逆轉了！

▲理科太太控告前夫涉嫌洩漏司法訴狀隱私。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

「理科太太」陳映彤不滿前夫JOHN，把2人離婚官司的訴狀傳給5名網友看，涉嫌洩漏隱私，JOHN辯稱看不懂中文，不知文件上有隱私，2度獲處分不起訴，案經高檢再議發回，台北地檢署認為，JOHN曾來台與理科太太生活，不可能不知道訴狀上寫了理科太太的姓名、出生日期這些簡單資料，12日依違反《個資法》起訴JOHN。

理科太太和華裔美籍前夫JOHN(吳哲宇)在2021年離婚後，仍為了家事財產分配糾紛不斷，在台北、士林地檢地院都有官司，理科太太因為在離婚訴訟中，未經JOHN同意，私下向醫療人員取得JOHN的病史紀錄來打官司，先前被依違法蒐集個資起訴，現仍由法院審理中。

理科太太不干示弱，也反告JOHN在2022年間，將她交付的家事訴訟陳報狀等訴訟文件，以IG私訊或上傳Google雲端的方式，傳給5名網友閱覽，侵害到她的個資和訴訟隱私。JOHN否認違法，辯稱自己看不懂中文，不知道這些文件內容是什麼，因此2度獲得檢察官處分不起訴。

▲檢察官認為John應該認得懂理科太太姓名及住址等簡單中文。（資料照／記者黃哲民攝）

台北地檢署第3度調查時，JOHN拒絕說明與這5名網友的關係，不過理科太太證稱，JOHN看得懂簡單的中文字，包括妻子家人的名字、也會看菜單上的「飯」、「麵」等語句，可以應付生活所需。

檢察官認為，雖然JOHN可能看不懂法律專業人士撰寫的訴狀內容，但對於理科太太的名字、出生年月日、2人過去在台共同住址等基本資料應該看得懂，卻仍把這些個人隱私資料傳給網友觀看，涉嫌非法利用個人資料，依法提起公訴。