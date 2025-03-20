尹錫悅彈劾案卡關！　200萬份請願書要求法院「盡快裁定」

▲尹錫悅彈劾案宣判在即，但憲法法院卻遲遲沒有公布日期。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓總統尹錫悅因戒嚴醜聞而被控內亂罪，同時遭到國會彈劾停職。然而他的彈劾案原預計上周宣判，但因涉及多項爭議，裁決日延期，憲法法院至今未宣布確切日期。對此，南韓政界、學界以及民間組織紛紛向憲法法院提交請願書，要求盡快裁定，目前請願書數量已超過200萬份。

根據《韓聯社》報導，尹錫悅彈劾案自2月初終結辯論後，幾乎每天召集「評議」，2月25日辯論結束至今，南韓政界、學界以及民間組織陸續向憲法法院提交請願書，希望盡快裁定此案。

南韓最大在野黨「共同民主黨」及祖國革新黨等議員18日提交請願書，要求憲法法院盡快裁定彈劾案成立，以消除國民不安。而執政黨「國民力量」則是在2月28日和3月12日兩度提交請願書，呼籲法院駁回彈劾案。

民主主義法學研究會、全國民主勞動組合總聯盟、民主社會律師會等學界與民間團體也提交了大量請願書，訴求內容相似。

報導提到，自2月25日庭審辯論結束後，憲法法院在過去3周內幾乎每天召開法官評審會議，研討爭議焦點，其中包含總統發布戒嚴是否合法、是否違憲、派軍隊闖入國會是否破壞憲政體制、尹錫悅方聲稱的「選舉舞弊」是否屬實等。法律界和政界原先預測，憲法法院可能在14日宣判，但至今未定。