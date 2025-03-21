日本高中妹上網賣「原味學校鞋」　驚人價格曝！內行揭：超搶手

▲日本大多數學校有「室內鞋」規定，在畢業後有不少女學生會上網拍賣穿了多年的鞋子，而且還能賣出好價錢，引發熱議。（示意圖非當事人／PhotoAC）

圖文／CTWANT

日本人在進入房屋或其他建築物習慣脫鞋子，從幼稚園到高等學校普遍還會設置鞋櫃，讓學生有放置室內鞋、上下課必須更換。一般日本學生在穿了多年室內鞋，大多會丟掉，但近期有網紅發現，不少女學生會上網賣「原味室內鞋」，還能賣到上萬日圓（約新台幣2259元），買家還會要求不須清洗，掀起熱議。

日本網紅滝沢ガレソ最近在社群X（前身推特）透露，在一些拍賣網站上發現特殊現象，不少女學生畢業後，竟然會將在學校穿了多年的室內鞋拿出來賣，價格從8888日圓（約新台幣2008元）至9999日圓（約新台幣2259元）不等，重點是這些鞋子大多已經發黑、有的甚至很破舊。

▲有日本網紅滝沢ガレソ在拍賣網站上發現不少女學生販賣「原味學校鞋」，還聽說買家會要求不要清洗、保留原味。（圖／翻攝自X）

而滝沢ガレソ也指出「原味室內鞋」值錢的關鍵，在商品照中如果有出現女學生的手，或是女學生的名字，都能讓這雙二手鞋賣出價格又高一些。除此之外，滝沢ガレソ進一步指出，「原味室內鞋」有買家後得標後，買家可以決定是否要女學生清洗鞋子，但大多數得標者都希望賣家不要清洗、保留原味就好。

貼文一出，短短幾個小時內就吸引近5百萬人次瀏覽，有一眾網友在底下留言，「穿過的室內鞋太值錢了吧！好險我的還沒丟」、「運動服應該更值錢喔」、「阿嬤穿的室內鞋可以嗎？」；還有不少人嗅到商機，開玩笑說，「去批發一些二手鞋上來賣，只要自稱是國高中女學生就好，要賺爛了」。

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