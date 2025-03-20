沒放起落架！飛機「機腹著陸」日本機場跑道　驚悚畫面曝

記者王佩翊／編譯

日本東京都的大島機場20日發生飛機未正常放下起落架導致機腹著陸的意外，儘管機師與乘客皆未受傷，但國家運輸安全委員會已將此次事件認定為航空重大意外。

根據《朝日電視台》報導，一架小型飛機20日中午12時40分左右在東京都的大島機場機腹著陸。當時因為某種原因飛機並未正常放下起落架就降落，才會導致這次意外。

當時機上共有1名機師與1名乘客，所幸兩人都沒有受傷。事故發生後，機場方面立即關閉跑道，並展開機體移除作業，以確保機場運作安全。

國家運輸安全委員會則將此次事件認定為「航空重大意外」（重大インシデント），並派遣2名事故調查官展開調查，以釐清事故原因。