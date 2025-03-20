沒放起落架！飛機「機腹著陸」日本機場跑道　驚悚畫面曝

【ニュース】— ABEMAニュース (@News_ABEMA) March 20, 2025
東京･大島空港で航空機が胴体着陸 "重大インシデント"https://t.co/TXSfi1efTQ#アベマニュース
記者王佩翊／編譯
日本東京都的大島機場20日發生飛機未正常放下起落架導致機腹著陸的意外，儘管機師與乘客皆未受傷，但國家運輸安全委員會已將此次事件認定為航空重大意外。
根據《朝日電視台》報導，一架小型飛機20日中午12時40分左右在東京都的大島機場機腹著陸。當時因為某種原因飛機並未正常放下起落架就降落，才會導致這次意外。
當時機上共有1名機師與1名乘客，所幸兩人都沒有受傷。事故發生後，機場方面立即關閉跑道，並展開機體移除作業，以確保機場運作安全。
國家運輸安全委員會則將此次事件認定為「航空重大意外」（重大インシデント），並派遣2名事故調查官展開調查，以釐清事故原因。
今週お友達と伊豆大島にお遊びに行ってるうちの奥さま。新中央航空今日の夕方便のドルニエ機で調布に帰ってくる予定だったが、大島空港に胴体着陸したターボアロー？のせいで空港閉鎖で欠航に。空港に居たのにその事故を私が送ったLINEで気付くという天然さ。ジェットフォイルで竹芝までw pic.twitter.com/DEB5SqyRSw— Akira U (@Akira01AU) March 20, 2025
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