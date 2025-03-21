烏無人機襲俄戰略轟炸機基地　大爆炸「轟出橘色蕈狀雲」畫面曝

▲烏克蘭20日攻擊俄羅斯恩格爾斯空軍基地（Engels Airbase），引發大規模爆炸，炸出蕈狀雲。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭20日對俄羅斯薩拉托夫州（Saratov）的恩格爾斯空軍基地（Engels Airbase）發動無人機襲擊，引發大規模爆炸與火災，基地上空甚至一度升起蕈狀雲，目前當地官員證實已有多人受傷。

已被路透社核實的影像顯示，烏克蘭20日對這座俄羅斯重要戰略轟炸機基地發動襲擊後，現場出現了大爆炸，火勢迅速蔓延並升起濃煙，摧毀附近多棟建築。薩拉托夫州州長布薩爾金（Roman Busargin）表示，襲擊導致恩格爾斯市內一處機場起火，目前附近居民已緊急撤離，但他未具體提及恩格斯空軍基地。

Ukraine reportedly hits Russian airfield housing Putin’s nuclear bombers, triggering massive mushroom cloud explosion. pic.twitter.com/0Bhrw8QFxq — Edwin (@Nuked4Every1) March 20, 2025

俄方至今尚未公布襲擊造成的確切損失，但地方官員表示，這場襲擊已導致10人受傷，部分居民驚訝地在自家花園內發現烏克蘭無人機殘骸。俄羅斯當局也宣布恩格爾斯地區進入緊急狀態。

烏克蘭國防部承認對恩格爾斯空軍基地發動攻擊，聲稱軍方成功引爆俄軍彈藥庫，導致二次爆炸。基輔強調，俄軍長期利用恩格爾斯基地作為發動對烏空襲的據點，因此才將其當作烏軍攻擊目標。據報導，烏軍此次使用PD-2與「柳蒂」（Liutyi）無人機執行攻擊。

報導稱，恩格爾斯基地的歷史最早可以追溯到前蘇聯時期。目前，這座基地駐紮著可搭載核彈頭的圖-160戰略轟炸機。俄方聲稱，烏克蘭的打擊行動令俄烏戰爭行動的升級，並表示俄方當天共攔截並擊落132架烏軍無人機。