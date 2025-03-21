馬克宏：歐洲領導人27日將在巴黎會面　澤倫斯基也將出席

▲馬克宏證實，歐洲領導人27日將在巴黎就援烏計畫進行討論。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

法國總統馬克宏證實，來自「志願者聯盟」（coalition of the willing）的歐洲領導人27日將在巴黎會面，對烏克蘭軍隊的短期支持及安全保障模式進行最終討論。他也透露，烏克蘭總統澤倫斯基也將出席相關會議。

據法新社報導，馬克宏20日在布魯塞爾參加歐盟峰會後向媒體表示，這場會議將於27日在巴黎舉行，以期進一步完善歐洲對烏克蘭的軍事支持計畫，確保烏克蘭武裝部隊能夠持續抵禦俄羅斯的入侵。他強調，英法已在這一方面展開大量合作，以確保任何可能的停火方案都能具備可信度。

彭博社引述知情人士指出，德國、義大利、波蘭等歐盟國家，以及英國、加拿大等非歐盟國家都將出席這場會議。這場會議被視為歐洲國家對美國啟動俄烏直接談判後的回應。自美國直接啟動與俄羅斯和烏克蘭的談判後，基輔的歐洲盟友不斷努力參與俄烏停火的和平進程，由英法2國主導的「志願者聯盟」月初也在倫敦召開會議，討論烏克蘭的支持方案。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）20日與約30個國家的軍事首長會談後表示，為烏克蘭提供安全保障的「政治意圖」正在成為「現實」，並提到目前計畫涉及海上、空中與邊境防禦等方面。然而，俄羅斯總統普丁強烈要求西方停止對烏克蘭的軍事援助，並將此當作談判的基本條件，使得相關計畫的推進仍存不確定性。

此外，馬克宏與施凱爾都曾提及不排除派遣地面部隊的可能性，但俄羅斯已明確表示，不會接受任何北約（NATO）部隊駐紮烏克蘭，而美國方面也未承諾對歐洲地面部隊的部署提供安全保障。這場巴黎會議預計將進一步探討如何在俄烏談判與軍事支持之間取得平衡。