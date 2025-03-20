歐盟發表「國防白皮書」！目標2030前強化防衛力　制衡俄羅斯威脅

▲歐盟19日發表名為「2030準備就緒」的國防白皮書。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）19日發表首份國防白皮書，名為「2030準備就緒」（Readiness 2030），計畫在2030年前加強防禦能力，以應對俄羅斯帶來的安全威脅。未來將優先推動防空系統開發，並支持區域內的國防產業。

根據《日本放送協會》報導，白皮書指出，持續對烏克蘭展開軍事進攻的俄羅斯，2024年將國內生產毛額（GDP）的9%投入國防支出，未來仍將持續擴大戰爭經濟，對歐洲安全構成嚴重挑戰。

因此白皮書強調，歐盟應在2030年前強化防衛能力。其中提到，歐盟過去數十年來對國防的投資不足，也面臨美國要求歐洲需對自身防衛承擔更多責任的壓力，加強防衛能力勢在必行。

歐盟將優先推動防空系統（彈道飛彈、極音速巡弋飛彈等）與無人機等7大領域的開發，並透過會員國共同採購支持區域內的國防產業。此外，白皮書內也明確表示，在防衛產業領域將尋求與日本的合作。

歐盟對外事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在記者會上指出，當前歐洲大陸正面臨真正的戰爭，而非冷戰。威脅已是現實，歐盟必須進一步強化自身應對能力。

白皮書同時也點出目前歐盟國防產業的「結構性弱點」，包括成員國間的聯繫薄弱，導致軍備採購缺乏統一規劃，使企業難以擴展生產能力，無法迅速大量生產武器裝備。然而，俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲各國已開始提升軍備生產能力。

負責統籌白皮書的歐盟委員庫比留斯（Andrius Kubilius）表示，歐洲的國防產業過去過於分散，成員國也投入大量資金至歐洲以外的國防企業。未來，歐盟將促進會員國之間的緊密合作，擴大採購規模並簽訂長期合約，以強化歐洲國防產業的競爭力與穩定性。