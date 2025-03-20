奇美醫院「健康哈伯站」　使用人數激增近5成

▲奇美醫院積極推動全齡的健康照顧，自2024年起，調整整合預防保健服務模式，將原有「癌症篩檢站」更名為「健康哈伯站」，提供更便捷的一站式整合式健康篩檢服務。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實踐「健康台灣」之國政願景，奇美醫院積極推動全齡的健康照顧，自2024年起，調整整合預防保健服務模式，將原有「癌症篩檢站」更名為「健康哈伯站」，提供更便捷的一站式整合式健康篩檢服務，不僅強化全人照護，更提升醫療加值服務的便利性，讓民眾能更輕鬆掌握健康狀況。

43歲陳女士陪同罹患大腸癌的父親於奇美醫院回診，聽到廣播介紹癌症篩檢服務，便前往「健康哈伯站」詢問。人員透過健保卡查詢，發現陳女士符合成人預防保健、子宮頸癌、乳癌、大腸癌等篩檢資格，當下協助安排，僅一上午就完成子宮頸癌及乳癌篩檢，並提供大腸癌篩檢採檢管，搭配下一次陪同父親回診的時間，進行成人預防保健空腹抽血、當診看報告及大腸癌篩檢檢體繳回。後續篩檢結果皆為正常，因家族有大腸癌病史，醫師提醒陳女士定期健康檢查並多留意自身健康情形。透過這次經驗，陳女士在陪同家人就醫的同時，順便完成自己的健康篩檢，及早掌握自身健康狀況，減少額外再至醫院檢查的次數和時間。

此外，60歲吳女士，長期使用多達15種藥物，藥物品項繁多經常混淆服藥時間及劑量，為此前往奇美醫院院老年醫學科尋求多重藥物整合諮詢。吳女士就診時，醫師除了針對多重用藥情況進行整合與建議，還發現吳女士符合成人預防保健服務及BC型肝炎篩檢的資格，並直接在門診為吳女士開立相關檢查，同時預約2週後回診，一併追蹤整合後的用藥情形及成人預防保健檢查結果。以往，吳女士若想進行成人預防保健檢查，需另外掛號並前往第五醫療大樓的家庭醫學科，過程十分不便，如今在同一個診間就能完成藥物整合調整、預防保健檢查及篩檢，大大減少了就醫的時間和繁瑣步驟。

奇美醫院家庭醫學部部長蔡岡廷說明，「健康哈伯站(Health Hub)」象徵健康的連結點，提供一站式健康篩檢服務。名稱靈感來自「哈伯太空望遠鏡」的探索精神，代表透過數據分析與智慧醫療，提升健康促進與預防醫學，實現「Health for All人人健康」的目標。「健康哈伯站」整合了成人預防保健、政府補助各類的癌症篩檢服務（如大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌、肺癌及胃癌試辦等），以及長者功能評估(ICOPE)等多項服務，響應政府各類健康篩檢擴大進行準備。民眾只需前往「健康哈伯站」，即可查詢各類預防保健篩檢資格及完成預約，不僅縮短民眾就醫時間，同時由專業團隊協助後續陽性個案的追蹤，形成一條龍的友善醫療服務流程。

奇美醫院進一步分析「健康哈伯站」的服務成效，數據顯示，2023年當日篩檢完成率為22.77%（470位民眾中，107位完成），2024年則提升至30.77%（507位民眾中，156位完成），成長幅度顯著，也反映出整合式健康篩檢服務的便利性，以及有助於民眾更積極參與健康檢查。

奇美醫院家庭醫學部部長蔡岡廷表示，為提升民眾健康篩檢便利性，奇美醫院自2024年9月起針對成人預防保健系統及流程進行簡化，除家庭醫學科門診保留既有服務外，更擴展至各內科專科的門診，讓民眾在就醫時，即可一併接受成人預防保健服務，並於同一科診進行後續管理及追蹤，縮短民眾來回奔波。調整相關流程後，奇美醫院使用成人預防保健之民眾由2023年的1712位提升至2024年的2501位，成長幅度達46.09%。

奇美醫院家庭醫學部健康促進組組長王美仁說明，國家政策「健康台灣」為應對國人三高（高血壓、高血糖、高血脂）盛行率逐年上升，衛生福利部自2025年起，將成人預防保健服務的免費定期健檢年齡門檻由40歲下修至30歲，並擴大健檢諮詢範圍，除既有的戒菸、戒酒、戒檳榔外，新增慢性病風險評估、腎病識能、每週150分鐘規律運動及健康飲食指南（健康餐盤），希望透過生活習慣諮商，幫助民眾及早發現三高風險，優先以生活型態調整降低慢性病發生率。

▲台南市衛生局副局長黃文正到場鼓勵。

蔡岡廷部指出，健康的飲食與規律的運動是維持良好身體狀況的關鍵，特別整理出五大健康管理要點，讓民眾更容易記憶並落實於日常生活中，包括「健康飲食」、「規律運動」、「血壓管理」、「戒菸戒酒」、「定期篩檢」。健康飲食：少油、少鹽、少糖、高纖，選擇天然食物，避免含糖飲料。規律運動：每週150分鐘中度活動，如快走、慢跑、騎車等。血壓管理：遵循「722原則」—連續7天、早晚各量2次，目標維持130/80 mmHg以下。戒菸戒酒：降低心血管疾病風險，避免代謝疾病。定期篩檢：依照政府補助規定，定期接受並完成癌症與健康篩檢，做到早期發現、早期治療。

蔡岡廷部長提醒，即使已被診斷慢性病，民眾也不用過度擔憂，只要依照醫囑規律服藥並定期回診，就能有效降低併發症風險，透過健康的生活方式與妥善的疾病管理，每個人都能為自己的健康把關，遠離慢性病威脅。