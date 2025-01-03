　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

營造友善健康職場　奇美醫院等4企業獲獎

▲台南市奇美醫院獲得健康管理獎、柳營奇美醫院獲得健康關懷獎、希世比能源科技股份有限公司及台灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠獲國健署健康職場獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市奇美醫院獲得健康管理獎、柳營奇美醫院獲得健康關懷獎、希世比能源科技股份有限公司及台灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠獲國健署健康職場獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民健康署為營造健康友善職場，並提高健康勞動力，為獎勵推動不同特色的健康職場，國健署特別頒發健康職場永續卓越獎、健康周全獎、健康管理獎、健康無菸獎、營養健康獎、活力躍動獎、健康關懷獎、性別健康友善獎、健康銀齡獎、健康傳播獎及優良推動人員獎等。

▲台南市奇美醫院獲得健康管理獎、柳營奇美醫院獲得健康關懷獎、希世比能源科技股份有限公司及台灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠獲國健署健康職場獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市有4家職場獲得績優職場，分別為奇美醫院獲得健康管理獎；柳營奇美醫院獲得健康關懷獎；希世比能源科技股份有限公司及台灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠獲得健康銀齡獎。

▲台南市奇美醫院獲得健康管理獎、柳營奇美醫院獲得健康關懷獎、希世比能源科技股份有限公司及台灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠獲國健署健康職場獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局指出，多數上班族一天有三分之一的時間是在職場，因此透過職場推動健康促進、提升員工健康並協助遠離職場危害因子顯得格外重要。衛生福利部國民健康署與勞動部攜手推動健康職場，透過職業安全、健康福祉等策略，打造健康友善職場，提升勞動力，鼓勵員工養成健康生活習慣。健康勞動力亦是國家永續發展的核心議題，落實推動「健康促進、職業衛生、職業安全」關鍵因子，方可達成目標。

▲台南市奇美醫院獲得健康管理獎、柳營奇美醫院獲得健康關懷獎、希世比能源科技股份有限公司及台灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠獲國健署健康職場獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局竭誠歡迎有興趣加入健康職場認證的企業。可利用「健康職場資訊網」https://health.hpa.gov.tw/hpa/info/index.aspx），查詢相關職場健康促進推動方法、健康促進教材及新知，共同提升職場健康的工作環境！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
檢實測1500萬「女生搬得動」！　劍指橘子：非等閒之輩
快訊／柯文哲羈押第一天！律師被問是否抗告「點頭了」
快訊／尹錫悅官邸大門開了！　律師團現身
台鋼雄鷹25歲外野手宣布引退
「我不是民眾黨的！」遭嗆切割　館長怒了
LIVE／執行尹錫悅逮捕令！支持者與3000警對峙　現場曝光
黃國昌怒嗆賴清德「台獨龜孫」！
「1月11釘孤支」！　民眾黨號召人民集結
快訊／安泰醫院火警9死！全院「一半是違建」　將強制拆除
快訊／女騎士自摔「捲入車底」遭輾死！
徐巧芯緊咬梁文傑　林楚茵：覬覦同事老公的綠茶婊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東地檢署反賄選公共論壇座談會　杜絕金錢介入農漁會選舉

營造友善健康職場　奇美醫院等4企業獲獎

騎機車未戴安全帽「致死率高5.5倍」　屏東警1／6起加強取締

龍岡國小校犬14歲生日　收到逾500份生日卡感恩校園陪伴

用路人請注意！　台61及台15線北上蘆竹路段施工管制

元智學子從在地農場到酒廠　展現創新綠色旅遊新思維

桃竹苗分署助專業升級　114年度提供2,980個免費職訓名額

南投縣政府新年組織調整上路　社勞處改制社勞局、成立客家發展所

南投縣醫護雪季進駐合歡山松雪樓　57歲女元旦爆高山症送下山就醫

十三行博物館推2款遊戲機　玩家體驗手腦極限考古樂趣

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【兩台轎車國道上互逼】連續變換車道讓後車疑不滿！兩台車蛇行狂飆

【我的滷味～400塊TAT】慘成在地美食...他捨不得浪費開吃嚇壞朋友XD

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

小S跨年曬全家福照片 和Makiyo開唱〈恭喜恭喜〉

金正恩牽女兒出席平壤跨年　父女2人全場互動曝光！

屏東地檢署反賄選公共論壇座談會　杜絕金錢介入農漁會選舉

營造友善健康職場　奇美醫院等4企業獲獎

騎機車未戴安全帽「致死率高5.5倍」　屏東警1／6起加強取締

龍岡國小校犬14歲生日　收到逾500份生日卡感恩校園陪伴

用路人請注意！　台61及台15線北上蘆竹路段施工管制

元智學子從在地農場到酒廠　展現創新綠色旅遊新思維

桃竹苗分署助專業升級　114年度提供2,980個免費職訓名額

南投縣政府新年組織調整上路　社勞處改制社勞局、成立客家發展所

南投縣醫護雪季進駐合歡山松雪樓　57歲女元旦爆高山症送下山就醫

十三行博物館推2款遊戲機　玩家體驗手腦極限考古樂趣

Hyundai「電動版小Tucson」印度亮相！雙電池選擇、續航力390km起

鳥取爆紅下午茶！獨特天美卵製作「空氣鬆餅」鬆軟至極超爆好吃

林明謙合作女友曾寶儀　遇爭吵吐心聲「忍過去」！

揪團縱走南一段！女高山症發作竟遭同伴放生　獨留3千米高山

薔薔目睹「大頭症男星惡行」爆3線索！　阿本揭業界修圖黑暗內幕

潘若迪不扮席琳狄翁了　找馬力歐再搞英熙娃娃比本尊可怕

屏東地檢署反賄選公共論壇座談會　杜絕金錢介入農漁會選舉

開車邊講手機竟還吵架！屏東男這下慘了　追撞大貨車釀2傷

全家合作不二家推「煉乳牛奶霜淇淋」！現做奶昔全台2000店開賣

廣達徵才！組3千人大軍攻AI　續衝輝達GB300伺服器新品

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

地方熱門新聞

龍岡國小校犬14歲生日　收到逾500份生日卡

南投縣啟動雪季醫療服務　醫護進駐合歡山松雪樓

斗六市元旦起路邊停車收費暫停

台61及台15線北上蘆竹路段　施工管制

元智學子從農場到酒廠　展現創新綠色旅遊

完善弱勢交通　花蓮敬老愛心車隊增至10家

桃竹苗分署助專業升級　提供2,980個免費職訓名額

高雄1／4停水長達30hrs　8.8萬戶受影響

屏東警1/6起加強取締騎車未戴安全帽

南投縣政府新年組織調整上路

鳳梨大王賭輸數億？微熱山丘講話了

營造友善健康職場奇美醫院等4企業獲獎

快訊／台南北區北門路二段傳民宅火警

台中跨年湧35萬人！盧秀燕6字祝賀

更多熱門

相關新聞

成大、市府攜手產官學深化移工友善環境

成大、市府攜手產官學深化移工友善環境

台南市長黃偉哲致力於實現「希望家園」的理念，期望在府城的移工能「安居台南」，成功大學社會科學院攜手台南市勞工局，18日辦理「國際移工智慧與韌性行動計畫─以永續涵融『心』台南為中心」論壇。

轉單效應下陽明新闢中國至泰國快線　獲健康職場關懷獎

轉單效應下陽明新闢中國至泰國快線　獲健康職場關懷獎

台灣港務公司獲「運動企業認證」　 打造健康職場深獲肯定

台灣港務公司獲「運動企業認證」　 打造健康職場深獲肯定

奇美醫院「生活型態國際論壇」分享成功實踐經驗

奇美醫院「生活型態國際論壇」分享成功實踐經驗

晚餐吃太多！她肚子「突暴痛6小時」　醫一照：要開刀了

晚餐吃太多！她肚子「突暴痛6小時」　醫一照：要開刀了

關鍵字：

友善健康職場奇美醫院

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲認了！妙天「箱子裝1000萬」給橘子拖走

女神變工業絞肉機！　他揭「女友戰力」只有性愛沒互動

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！甜曬無名指婚戒

獨／「全台最大黃牛」轉戰主辦

消失14年！賽車皇后相馬茜露臉了　李玖哲依偎放閃

陳智菡「LINE紀錄」變關鍵！　柯文哲還押3個月

濟州航空「機師與塔台最後互動」曝光

柯文哲自爆　安排妻小一起出國躲

柯文哲當初交保「1事踩紅線」　京華城案4被告全還押

恐影響生育！專家警告「這動作」千萬別做

趙露思遭爆「前男友只會傷害她」：刮她骨頭啃食她

三開羈押庭　柯文哲：要關我就直接說

即／柯文哲4人羈押　全送回土城

即／柯文哲4人再遭羈押！北院裁定理由曝

黃少祺跨年「自家陽台看101煙火秀」

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面