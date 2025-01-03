營造友善健康職場　奇美醫院等4企業獲獎

▲台南市奇美醫院獲得健康管理獎、柳營奇美醫院獲得健康關懷獎、希世比能源科技股份有限公司及台灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠獲國健署健康職場獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民健康署為營造健康友善職場，並提高健康勞動力，為獎勵推動不同特色的健康職場，國健署特別頒發健康職場永續卓越獎、健康周全獎、健康管理獎、健康無菸獎、營養健康獎、活力躍動獎、健康關懷獎、性別健康友善獎、健康銀齡獎、健康傳播獎及優良推動人員獎等。

台南市有4家職場獲得績優職場，分別為奇美醫院獲得健康管理獎；柳營奇美醫院獲得健康關懷獎；希世比能源科技股份有限公司及台灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠獲得健康銀齡獎。

衛生局指出，多數上班族一天有三分之一的時間是在職場，因此透過職場推動健康促進、提升員工健康並協助遠離職場危害因子顯得格外重要。衛生福利部國民健康署與勞動部攜手推動健康職場，透過職業安全、健康福祉等策略，打造健康友善職場，提升勞動力，鼓勵員工養成健康生活習慣。健康勞動力亦是國家永續發展的核心議題，落實推動「健康促進、職業衛生、職業安全」關鍵因子，方可達成目標。

衛生局竭誠歡迎有興趣加入健康職場認證的企業。可利用「健康職場資訊網」https://health.hpa.gov.tw/hpa/info/index.aspx），查詢相關職場健康促進推動方法、健康促進教材及新知，共同提升職場健康的工作環境！