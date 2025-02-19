奇美醫院與群創光電　共同研發首台國產「智能化療調配機器手臂」

▲奇美醫院院長林宏榮（右一）、群創光電總經理暨營運長楊柱祥（左一）、南科園區管理局局長鄭秀絨（左二）及健保署南區業務組組長林純美，共同見證台灣首台國產「智能化療調配機器手臂」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動數位轉型，提升醫療品質，奇美醫院與群創光電股份有限公司再度合作，共同開發完成全台第一部國產「智能化療調配機器手臂」，目前已成功調配1千筆的化療處方，涵蓋院內約70％的化療處方需求，不僅有效提升化療藥品調配精準度與作業效率，更將AI技術融入醫療。

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該創新成果與賴清德總統推動台灣成為「人工智慧之島」的施政方向相呼應，充分展現AI技術在醫療領域的應用潛力。透過智慧醫療技術的導入，不僅促進醫療服務升級，也帶動台灣醫療產業的數位轉型，提升國際競爭力，落實「均衡台灣」、「韌性台灣」、「健康台灣」政策目標，促進醫療資源優化與永續發展，打造更安全、優質的醫療環境。

奇美醫院與群創光電的合作可追溯至2022年，當時雙方攜手開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，運用科技為防疫提供相當大的助力。2023年起雙方再度聯手，運用自動化技術能力，成功研發智能化療調配機器手臂，展現台灣智慧醫療技術的創新與強大潛力，加乘企業與醫療體系共同守護國人健康的決心。

奇美醫院院長林宏榮表示，智能化療調配機器手臂以「精準、安全、智慧」為設計理念，具備安全提升、精準調配、可追溯管理、效率提升、減少人力負擔、降低藥物浪費以及強化感染控制等七大特點。除了提升臨床作業品質，更著重於保護藥師職業安全及守護病人用藥安全。除此之外，智能化系統與院內醫囑系統連結，在調配前即有效核對藥品與稀釋溶液的正確性，不僅避免微生物污染，更可確保治療品質與安全性。

奇美醫院藥劑部部長蘇慧真也表示，傳統的化療藥品調配需仰賴專業藥師手動抽取和混合藥物，但仍可能因人為操作產生誤差問題，甚至無形中也面臨潛在職業危害。因此，為解決這些問題並重視病人用藥安全下，藉由智能化療機器手臂自動化與高精準度的調配技術，不僅可大幅提升藥品調配的準確性，更有效降低人工作業可能帶來的污染與誤差風險並分擔藥師調配量能。同時，該創新技術的導入能減少藥師暴露於高風險藥物環境中的機會，進一步確保醫療人員的職業安全，還能強化病人的用藥保障，並大幅縮短等待時間，讓化療病人更快速地獲得治療。

智能化療調配機器手臂配備精密計量系統及智能調配軟體，採用多重藥品辨識技術，能夠精確核對各藥品成份及劑量，進一步避免調配過程中的藥物浪費，從而提升整體治療品質與安全性。

群創光電總經理暨營運長楊柱祥指出，群創光電IAS BU（智能及自動化解決方案事業中心, Intelligent Automatic Solutions Business Unit, IAS）工程團隊負責機器手臂的研發與系統整合，本次與奇美醫院的合作，讓我們深入了解醫院藥局的實際需求，從而持續優化機器手臂的性能。期望未來能將更多高精度自動化解決方案應用於醫療產業，不僅提升整體醫療品質，也能有效避免藥物浪費，創造經濟及社會共榮的雙贏效益。

奇美醫院院長林宏榮與群創光電總經理暨營運長楊柱祥均表示，未來將在現有合作基礎上持續推進醫療自動化技術研發，進一步擴大機器手臂在化療及藥品調配等多個醫療領域的應用。雙方也將積極尋求與其他醫療單位的合作機會，藉由創新科技為台灣醫療體系注入新動能，持續改善病人用藥安全與整體醫療服務品質，並藉此提升國內醫療產業的競爭力與發展潛力。