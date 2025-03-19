奇美醫院「運動強化中心」　科技結合運動訓練全齡運動健康不設限！

▲奇美醫院成立「運動強化中心」，整合醫療與運動專業，提供從門診評估到個人化運動指導，讓民眾能在安全且專業的環境下進行適合自身條件的運動訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年國內運動風氣日盛，健身房蓬勃發展，但對衰弱及亞健康族群因心血管疾病、肌肉骨骼傷害及慢性疾病等因素，一般運動或重訓總有一層擔憂，奇美醫院2025年3月成立「運動強化中心」，整合醫療與運動專業，提供從門診評估到個人化運動指導，跨專業團隊轉銜運動介入，讓民眾在安全專業環境下進行適合自身條件的運動訓練。

奇美醫院運動強化中心主任暨骨科部主治醫師黃建榮表示，許多民眾在術後或慢性病控制後想恢復運動，但擔心運動方式不當造成二次傷害。例如，一名32歲男子在頸椎椎間盤突出術後已經兩年，仍然感到肩頸僵硬，雖曾嘗試按摩和傳統治療，卻無法完全改善症狀；一名56歲女性因膝關節退化導致膝蓋逐漸無力，雖然醫師建議多運動，卻擔心運動不當而傷害膝蓋；另一名62歲女性希望通過運動來輔助減重，卻不知如何達到有效的運動強度並增加肌肉量。這些問題也反映了臨床醫師與醫療人員在醫療工作中常遇到的挑戰。

在現行健保體制下，醫師在診間的時間有限，難以充分進行生活型態和運動衛教，醫療人員也缺乏充裕的時間給予民眾完整的運動指導建議。有鑑於此，奇美醫院成立「運動強化中心」，有別於坊間健身房，針對門診及住院後復原中的族群，包含肌少衰弱、癌症治療後、脊椎傷後術後復健後、代謝症候群疾病控制及減重等，可由醫療團隊視狀況穩定後轉銜運動，透過跨專業團隊合作，結合醫師、設備的精準評估和運動專家的個人化指導，針對個案需求量身打造運動計畫。

黃建榮醫師說明，運動強化中心由家庭醫學部、骨科部、復健部、健康管理中心及代謝減重中心等單位組成，採跨團隊合作模式，透過專業評估將個案轉銜到運動強化中心進行精準檢測。運動強化中心配備先進的身體組成分析儀，可分析全身肌肉與脂肪分佈比例，並搭配3D攝影體態分析儀，透過深度相機進行骨骼結構及肌肉張力動作分析，幫助了解現代3C族及久坐族群在靜態及動態姿勢中的變化。這些精準檢測是作為未來規劃運動課程提供科學依據，也讓個案更清楚掌握自身的運動目標與方法。

奇美醫院運動強化中心組長陳怡如表示，運動強化中心的訓練硬體設備均來自台灣在地優質廠商，確保材料和設計皆符合安全標準，適合各年齡層及不同需求的族群使用，特別注重高齡族群的肌力訓練需求。專業團隊成員包括醫師、物理治療師、護理師、營養師、臨床心理師及運動教練等，具有國際生活型態專業人員、運動矯正、肌力與體能訓練、壺鈴、嬋柔、脊椎側彎、皮拉提斯等認證的專業人員。

針對不同族群的需求，運動強化中心設計了多元的團體課程，包括肩頸酸痛及下背痛的皮拉提斯班、樂齡增肌增能班、癌友嬋柔班及燃脂ZUMBA有氧課程等。此外，運動強化中心亦提供一對一的個人化運動訓練，根據個案需求設計運動計劃，協助個案達成增肌減脂或強化體能的目標。

陳怡如組長強調，除了提供運動課程，運動強化中心也促進健康生活型態，販售健康辦公用品、專業護具、筋膜放鬆產品及運動用品等，幫助民眾從日常生活中實現「少坐多動，遠離傷害」的健康目標。