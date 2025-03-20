網路禁止刊登販售電子煙+加熱菸　桃園衛生局：最重罰100萬

▲桃園衛生局呼籲，網路禁止刊登販售電子煙與加熱菸，違者最高恐罰100萬元罰鍰。（圖／桃園衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對菸害防制法已於2023年3月22日修正施行，全面禁止包括電子煙在內各式類菸品及未經核定通過健康風險評估審查之加熱菸與其組合元件，桃園市衛生局提醒，為阻斷青少年取得電子煙、加熱菸品，配合衛生福利部國民健康署進行網路監測，自2023年3月22日起至今年2月28日止，總計計稽查逾3千次，共裁處違規案件54件，金額則多達1332萬元。

桃園市衛生局近日發現有青少年朋友因不諳法規，將個人網路帳號以數千元不等金額租借給他人使用，或協助朋友於社群平台刊載廣告或販賣電子煙、加熱菸及其組合元件等訊息。衛生局提醒，青少年朋友同學間勿將個人資料授予他人使用，且不得相互協助刊載廣告或販賣電子煙、加熱菸及其組合元件，違反者可依法處20萬元至100萬元罰鍰，販售或廣告電子煙及加熱菸相關品牌名稱之周邊產品，如皮套、保護套，或刊載違規商品品牌之變形文字等，亦屬違規事項，請民眾勿以身試法。

衛生局表示，電子煙成分複雜、具有高成癮成分、可添加毒品或尼古丁，近期電子煙添加依托咪酯等毒品更嚴重威脅市民身心健康，提醒市民朋友電子煙「三不政策」：不嘗試、不購買、不推薦，以免傷身又傷荷包。

衛生局強調，無論是傳統紙菸或新興菸品皆對人體健康有害，也會造成二、三手菸危害，尚未戒菸民眾，可透過免費戒菸諮詢專線：0800-636363或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）進行戒菸相關諮詢或至桃園市政府衛生局無菸網網站（https://nosmoking.tycg.gov.tw/）查詢，桃市二代戒菸服務合約醫事機構等資源協助戒菸，以早日擺脫菸癮。此外，如符合設籍桃園市且40歲以上具重度吸菸史者，桃市將提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT），可至衛生局肺癌篩檢預約平台（https://health.tycg.gov.tw/tyhpPublic/）申請，更多肺癌篩檢相關訊息，可至桃園市政府衛生局首頁（https://dph.tycg.gov.tw）查詢，或撥打衛生局擴大肺癌篩檢諮詢服務專線：（03）334-0345洽詢。