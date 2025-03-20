桃園楊梅出租套房藏春色　搞「1樓1鳳」性交易！4清純泰女被逮

▲桃園市楊梅警方偵查隊昨天針對出租套房突檢，查出泰籍女子從事性交易。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局楊梅分局日前接獲投訴，楊梅區某出租套房傳出有外籍女子與陌生男子出入頻繁，並根據某社群平台上出現疑似性交易資訊，警方佈線追查屬實，日前向桃園地檢署聲請搜索票，昨（19）日專案小組實施「靖黃專案」突檢，現場查獲4名泰國籍女子與一名本國籍李姓男子以「一樓一鳳」方式從事性交易，現場起出保險套、潤滑液與手機等證物，警方偵訊後將李姓男子依違反人口販運防制法、妨害風化等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市楊梅警方偵查隊昨天針對出租套房突檢，查出涉嫌賣淫泰籍女子與集團李姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局今年初接獲情資顯示，楊梅區某大樓出租套房常有穿著火辣外籍女子出入，且入夜後陌生男子出入頻繁，造成住戶困擾，警方掌握似有賣淫集團以「一樓一鳳」方式從事性交易，警方並自網路巡邏掌握相關賣淫跡證後向桃園地檢署聲請搜索票獲准。

▲桃園市楊梅警方偵查隊昨天針對出租套房突檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）



楊梅警方偵查隊、楊梅派出所與行政組等員警組成專案小組於昨天晚間進行突檢，於該大樓出租套房查獲4名泰國籍女子涉嫌從事賣淫性交易，現場查獲保險套、潤滑液與手機等證物，另有本國籍李姓男子被查獲。

▲桃園市楊梅警方偵查隊昨天針對出租套房突檢，現場起出保險套與潤滑液等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，李姓男子透過社群平台為泰籍女子招攬尋芳客，平日整理出租套房機會，向泰籍女子收取性交易款項，再將款項上繳賣淫集團。此外，警方發現李男及該集團限制泰女人身自由，給予之報酬與勞動付出顯不相當，已涉人口販運防制法相關規定，警方訊後將李姓男子依違反人口販運防制法、妨害風化罪、組織犯罪條例及洗錢防制法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，4名泰籍女子則移請移民署桃園專勤隊收容。



楊梅分局表示，將持續向上溯源該集團其他共犯，並持續取締潛在犯罪的不法活動場所，以淨化轄區治安，還給居民良好的生活環境。