　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園楊梅出租套房藏春色　搞「1樓1鳳」性交易！4清純泰女被逮

▲桃園市楊梅警方偵查隊昨天針對出租套房突檢，查出涉嫌賣淫泰籍女子與集團李姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警方偵查隊昨天針對出租套房突檢，查出泰籍女子從事性交易。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局楊梅分局日前接獲投訴，楊梅區某出租套房傳出有外籍女子與陌生男子出入頻繁，並根據某社群平台上出現疑似性交易資訊，警方佈線追查屬實，日前向桃園地檢署聲請搜索票，昨（19）日專案小組實施「靖黃專案」突檢，現場查獲4名泰國籍女子與一名本國籍李姓男子以「一樓一鳳」方式從事性交易，現場起出保險套、潤滑液與手機等證物，警方偵訊後將李姓男子依違反人口販運防制法、妨害風化等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市楊梅警方偵查隊昨天針對出租套房突檢，查出涉嫌賣淫泰籍女子與集團李姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警方偵查隊昨天針對出租套房突檢，查出涉嫌賣淫泰籍女子與集團李姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局今年初接獲情資顯示，楊梅區某大樓出租套房常有穿著火辣外籍女子出入，且入夜後陌生男子出入頻繁，造成住戶困擾，警方掌握似有賣淫集團以「一樓一鳳」方式從事性交易，警方並自網路巡邏掌握相關賣淫跡證後向桃園地檢署聲請搜索票獲准。

▲桃園市楊梅警方偵查隊昨天針對出租套房突檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警方偵查隊昨天針對出租套房突檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方偵查隊、楊梅派出所與行政組等員警組成專案小組於昨天晚間進行突檢，於該大樓出租套房查獲4名泰國籍女子涉嫌從事賣淫性交易，現場查獲保險套、潤滑液與手機等證物，另有本國籍李姓男子被查獲。

▲桃園市楊梅警方偵查隊昨天針對出租套房突檢，現場起出保險套與潤滑液等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警方偵查隊昨天針對出租套房突檢，現場起出保險套與潤滑液等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，李姓男子透過社群平台為泰籍女子招攬尋芳客，平日整理出租套房機會，向泰籍女子收取性交易款項，再將款項上繳賣淫集團。此外，警方發現李男及該集團限制泰女人身自由，給予之報酬與勞動付出顯不相當，已涉人口販運防制法相關規定，警方訊後將李姓男子依違反人口販運防制法、妨害風化罪、組織犯罪條例及洗錢防制法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，4名泰籍女子則移請移民署桃園專勤隊收容。

楊梅分局表示，將持續向上溯源該集團其他共犯，並持續取締潛在犯罪的不法活動場所，以淨化轄區治安，還給居民良好的生活環境。

 【更多新聞】

設公司與中國合作「學校裡開董事會」　國防大學教授5萬交保

國防大學教授葛明德涉私下與中國技術合作　遭檢調搜索帶回

運將控接友人「被栽贓攬客」還逼下車　航警局：依法取締

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美財長喊「骯髒15國」爆台灣入列　陸行之：阿斗產業受衝擊
金秀賢代言再-1！　Jo Malone宣布不再續約
直擊／南港LaLaport樓層曝光！
輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！　公開直球對決
金秀賢還是要來台！韓網傻眼反應曝光　台灣恐成首露面行程
KID野人火鍋再收1間！　全台剩2家
糧食耗盡！奇萊東稜山難1死16人受困　直升機救援送8人下山
80億貴婦女星換保母「離職前查行李」　走了還叫回打掃…對話曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

少棒教練是色魔！7年性侵猥褻41童　中市府：協助求償及國賠

撞飛等紅燈21歲男騎士！轎車「想10秒」右轉跑了　無良畫面曝

快訊／台中禮儀社員工疲勞駕駛「自撞路邊」　3大1小車遭殃

林森北酒店續攤　他開法拉利458「酒駕又併排」下場慘

打手基地內訌1人喪命！名律師王捷拓助金主逃亡　洩密罪起訴

快訊／奇萊東稜受困16人全數下山　搜救人員徒步尋找罹難者遺體

醫院「密室審訊」沈慶京頻惹議　北檢：到法庭上說

履約保證沒保障？建經公司監管缺失　她7千萬房產被騙走

開怪手砸爛公務車！恐怖回收場老闆掩護移工逃逸　判1年2月定讞

沈慶京出庭拒認罪！喊「檢察官用湊的起訴我」：不可能給柯1500萬

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

#運將 控接友人「被栽贓攬客」還逼下車！航警局：依法取締

少棒教練是色魔！7年性侵猥褻41童　中市府：協助求償及國賠

撞飛等紅燈21歲男騎士！轎車「想10秒」右轉跑了　無良畫面曝

快訊／台中禮儀社員工疲勞駕駛「自撞路邊」　3大1小車遭殃

林森北酒店續攤　他開法拉利458「酒駕又併排」下場慘

打手基地內訌1人喪命！名律師王捷拓助金主逃亡　洩密罪起訴

快訊／奇萊東稜受困16人全數下山　搜救人員徒步尋找罹難者遺體

醫院「密室審訊」沈慶京頻惹議　北檢：到法庭上說

履約保證沒保障？建經公司監管缺失　她7千萬房產被騙走

開怪手砸爛公務車！恐怖回收場老闆掩護移工逃逸　判1年2月定讞

沈慶京出庭拒認罪！喊「檢察官用湊的起訴我」：不可能給柯1500萬

Andy限動報喜！　4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」…家寧現況慘

75萬！Vespa 946 Snake蛇年特仕版實車亮相　絕美設計台灣僅7輛

切好蒜頭加爆免費！宜蘭20年手工水餃　皮Q厚實高麗菜餡甜脆汁多

迪士尼真人版《白雪公主》3月20日夢幻登場　重塑經典童話新風貌

郵政Visa金融卡綁定Samsung Pay超方便！消費滿額再抽S25+三星旗艦新機

新青安違規8行庫揪逾2100戶　追回2700萬

藍營聲援剴剴案　民進黨團轟：先包庇、再消費、還造謠

少棒教練是色魔！7年性侵猥褻41童　中市府：協助求償及國賠

啦啦隊女神安芝儇震驚金秀賢緋聞　擔心部分內容可能是犯罪

等了6年！《新西遊記》守約　圭賢等3人飛肯亞「陪長頸鹿吃飯」

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

社會熱門新聞

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

八炯不滿移民署處分親共陸配太慢　揚言上街遊行

奇萊「大雪山難」1死16人受困　山友1關鍵不挺

3歲童洗澡溺斃「父怪假義消」　急診醫看影片力挺Yuki

中尉排長幹走同袍蛋塔！吞4顆代價超慘重

快訊／上班注意！　國道追撞塞爆

金髮Yuki救溺水童遭質疑　「聽見AED」官方說明身分

闆娘「3間房」被騙7000萬！　詐團2手法曝光

獨／羅威納沒繫繩街頭3連咬　人狗慘縫數十針

淫教練性侵猥褻球員90次！偷拍34片

「金髮Yuki」搶救3歲童遭質疑　中市消防說明

「虐童致死」唯一死刑？法務部回應了

狂拉5檔股票獲利7千萬　投資名人判6年10月

更多熱門

相關新聞

論壇貼爆乳照攬客　「永和飛兒」是大媽

論壇貼爆乳照攬客　「永和飛兒」是大媽

新北市永和區安樂路一處民宅，昨天（12日）被警方查獲一名女子涉嫌從事性交易。據悉，該名女子在論壇張貼「永和飛兒個人工作室」，標榜34歲「165.60.32D」身材密碼，並以2000、2500及3000元不等價格，提供性交易服務，警方循線追查，結果查獲該名年過5旬的台灣籍女子，承租套房提供性交易。

老司機哭了！高雄「2000元全套店」被抄

老司機哭了！高雄「2000元全套店」被抄

按摩養生館藏春色　長髮低胸妹躲屋頂被逮

按摩養生館藏春色　長髮低胸妹躲屋頂被逮

強逼櫻花妹賣淫80次！30歲老鴇被逮

強逼櫻花妹賣淫80次！30歲老鴇被逮

嫩妹舒壓狂吸老司機　一原因秒拋男客不做了

嫩妹舒壓狂吸老司機　一原因秒拋男客不做了

關鍵字：

一樓一鳳泰籍女子性交易賣淫集團楊梅警分局

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

八炯不滿移民署處分親共陸配太慢　揚言上街遊行

奇萊「大雪山難」1死16人受困　山友1關鍵不挺

30％男性早洩！泌尿醫曝「3大壞習慣」害的

大S沒能等到的判決！陸媒曝「北京法院裁定書」

士林夜市「地瓜球攤沒人顧！」老闆回來驚呆

2句話講完「家寧聲明」　律師：真是悲劇

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面