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惡男謊稱能治異位性皮膚炎　女抽電子煙昏睡遭性侵！判決出爐

▲桃園市沈姓房仲去年1月間邀約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女網友抽電子煙昏睡遭性侵，蔡男乘機性交罪成判4年6月。（圖／示意照與本案無關／免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／新北報導

蔡姓男子假借替女網友小美（化名）治療異位性皮膚炎，邀她到旅館後，提供一支電子煙，聲稱抽了可以改善病情。小美不疑有他，抽完後卻昏睡不醒，清醒時發現下體疼痛，經驗傷後確認處女膜破裂，憤而報警提告。新北地院近日審結，依乘機性交罪判處蔡男4年6月徒刑。

判決書指出，小美指控蔡男2023年2月4日晚間，邀她到新北市新莊區一間汽車旅館，謊稱有能改善異位性皮膚炎的藥物，只要抽他提供的電子煙即可治療。小美抽了後意識不清，清醒後感到下體疼痛，隨即打電話向父親哭訴並到醫院驗傷，結果顯示處女膜破裂，憤而報警控告蔡男性侵。檢察官調查後，依乘機性交罪起訴蔡男。

法院審理時，蔡男坦承曾表示要治療小美的異位性皮膚炎，並提供大麻煙給她抽，但否認性侵，稱小美抽大麻煙時與他聊天，並無不當行為。

法官根據小美清醒後請旅館櫃台員報案、打電話向父親求助的經過，以及醫院開立的驗傷診斷書，確認小美的處女膜有裂傷，認定她在處女膜破裂前曾遭人以身體部位或器物插入下體。儘管未在下體採到蔡男的DNA，法官仍認定蔡男以器物插入小美下體，依乘機性交罪判處蔡男4年6月徒刑。

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