連撞2車側翻！疑變換車道不當釀禍　肇事7旬女駕駛驚魂

▲許姓婦人駕車行經中壢區文中路、吉林北路口處時，突然失控連撞2車，造成自己的車側翻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓婦人昨（19）日駕駛白色轎車行經中壢區文中路二段、吉林北路口處時，突然失控連續撞擊2輛停等紅燈轎車，因撞擊力道強勁導致自身轎車側翻，中壢警方到場處理時，3名駕駛酒測值均為零，肇事的70歲許姓婦人驚魂未定辯稱，疑似變換車道不當釀禍，至於真正肇事原因仍待調查鑑定。

中壢交通中隊昨天傍晚5時許接獲通報，中壢區文中路二段、吉林北路處附近發生交通事故，員警到場處理時，發現白色轎車側翻在路當中，旁邊還有2輛轎車被撞擊，造成部分車身受損，所幸現場未波及其他路人。

員警調查，肇事原因為許婦駕駛白色日產轎車沿文中路二段直行往吉林北路方向行駛時，疑似向左變換車道時不慎碰撞范姓男子與沈姓男子駕駛等紅燈之轎車，許婦轎車因撞擊導致側翻，3名駕駛經員警酒測後，酒測值均為零，肇事白色轎車擋風玻璃也碎裂，所幸許婦僅受擦挫傷勢。

▲肇事車輛擋風玻璃碎裂，車身也多處受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方呼籲，民眾駕駛交通工具，欲變換車道或轉彎時，應注意車前狀況且切勿分心，以維護自身及其他用路人安全。