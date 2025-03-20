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嫌救護車吵丟汽油彈！室友上廁所太久剪刀猛刺　莽男下場曝

▲桃園市蕭姓男子去年12月在林口長庚醫院，不滿救護車鳴笛刺耳，竟向急診室前投擲汽油彈，所幸未引燃。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲桃園市蕭姓男子去年12月在林口長庚醫院，不滿救護車鳴笛刺耳，竟向急診室前投擲汽油彈，所幸未引燃。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園蕭姓男子去年12月間在林口長庚醫院，因嫌救護車鳴笛刺耳，竟向急診室門口丟擲汽油彈，所幸未引燃對人車造成傷害；同日晚間返回龜山租屋處，又不滿室友上廁所佔用時間過長，竟持剪刀向廁所大門揮刺，室友聞訊開門下跪求饒，蕭仍持剪刀朝其攻擊，室友遭刺傷負傷奪刀求援，幸警方據報趕往制伏，桃園地檢署偵結依公共危險、傷害等罪嫌提起公訴。

檢警調查，有毒品、公共危險等多項前科的59歲蕭姓男子，去年12月28日晚間8時許，攜帶自製裝填汽油之玻璃瓶，行經林口長庚醫院急診室附近，見救護車載送病患進急診室，不滿救護車刺耳鳴笛聲，罔顧來往車輛與行人安全，竟以菸蒂引火點燃自製汽油彈朝急診室大門投擲，所幸菸蒂並未點燃汽油彈，未對來往人車造成傷害，蕭男隨即逃離現場。

當天晚間10時40分，許返回龜山區租屋處，不滿鄭姓室友佔用廁所時間過久，竟持剪刀朝廁所大門揮刺，鄭姓室友開門見蕭男持剪刀揮刺趕忙下跪道歉求饒，蕭男仍然餘怒未消，持剪刀攻擊鄭姓室友，鄭徒手抵擋被刺傷後奮力抵抗奪下剪刀後逃離向外求救，蕭返回租屋處持水果刀追擊鄭姓室友，龜山警方據報後到場，以現行犯制服蕭男，並查扣剪刀與水果刀等證物，將蕭男帶回派出所偵訊。

桃檢複訊時，蕭男避重就輕否認犯案，檢方根據現場監視器畫面截圖照片、警方查扣剪刀與水果刀等證物，鄭姓被害人指證等，認為蕭男犯行明確，偵結依公共危險、傷害等罪嫌起訴，蕭男目前因他案在押中。

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