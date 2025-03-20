從心出發！基隆看守所「家庭宗教日」　助收容人邁向新生之路

▲ 基隆看守所「家庭宗教日」，收容人與家屬共築希望未來。（圖／法務部矯正署基隆看守所提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

法務部矯正署基隆看守所為強化收容人與家屬間的情感聯繫，並藉由宗教力量協助收容人重塑正向心靈，於今（20日）攜手佛教慈濟慈善事業基金會洪金玉師姊等8位志工，共同舉辦一場溫馨的「家庭宗教日」活動，吸引20名家屬及12名收容人參與。基隆看守所所長溫瑞祥表示，希望透過所方與佛教團體的合作，幫助收容人在家庭互動、生活及信仰上找到依託，並感受社會的接納與家庭的關愛。

活動在慈濟楊建鴻師兄與志工團隊的帶領下正式展開，收容人以親手奉茶的方式，表達對家人孝親感恩之情，並透過宗教祈禱與心靈分享，讓參與者在平靜的氛圍中進行反思與成長，從信仰的支持中尋找到人生的新方向。家屬與收容人珍惜難得的互動時光，在輕鬆的氛圍中交流，彼此傳遞關心與支持。活動現場洋溢著正能量與祥和的氣息，讓每位參與者深刻感受到社會的溫暖與關懷。

▲ 基隆看守所所長溫瑞祥（右）、慈濟慈善事業基金會洪金玉師姊（左）。

基隆看守所溫瑞祥所長致詞時強調，家庭的支持是收容人改過自新的重要動力，而宗教則能為他們提供心靈上的慰藉與指引。期盼透過此次活動，讓參與者感受到社會的關懷，並重新建立與家庭的連結，同時也鼓勵收容人在人生低谷中保持信心，堅定信念，為未來重返社會做好充分準備。

活動過程中，不僅讓收容人感受到家庭的溫暖與支持，也讓家屬見證親人在高牆內的蛻變與成長。許多參與者表示，這樣的活動，讓他們對未來充滿希望，並期待收容人能夠早日回歸社會，展開嶄新的人生篇章。此次「家庭宗教日」活動圓滿落幕，不僅深化收容人與家屬間的情感連結，更為收容人提供心靈上的支持與指引，為他們未來的社會回歸奠定堅實的基礎。