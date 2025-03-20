移民署攜手行政執行署　保障新住民在臺權益

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站舉辦新住民家庭教育宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站為協助新住民融入台灣社會，於今（19）日邀請法務部行政執行署高雄分署分署長楊碧瑛參與新住民家庭教育宣導活動，希望透過跨機關合作，讓新住民了解行政執行署相關業務，以提升新住民法治觀念與權益保障。

楊碧瑛分署長以深入淺出且輕鬆的方式解說，現場氣氛熱絡；她指出，該署負責公法上金錢給付義務強制執行相關法規之研擬及解釋、公法上金錢給付義務強制執行聲明異議之決定、監督、審核、協調及聯繫等業務；如執行法院裁判確定的金錢給付義務，包括罰鍰、稅款、健保費等，若民眾未能及時處理，可能面臨財產查封、薪資扣押等強制執行程序。此次活動透過案例說明，讓新住民了解繳納義務及行政救濟途徑，以確保自身權益。

另楊分署長也向新住民分享該署定期舉辦之「123全國聯合拍賣會」活動，邀請新住民淘好貨、撿好康，並說明拍賣會所得是國家建設及福利制度的基礎，參與拍賣同時還能做公益。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，這次活動結合法律與生活，並藉由生活實例來演示法律的價值與重要性，整體內容豐富且多元。另提醒，移民署「113學年度新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」報名日期至114年3月21日止，鼓勵符合資格之新住民及其子女報名，申請項目有證照獎勵金、優秀學生獎學金、清寒助學金及特殊才能獎勵金等多項類別，視申請獎項核予新臺幣2000元至5000元不等獎助（勵）學金，詳細資訊請至移民署官網（https://www.immigration.gov.tw）或新住民培力發展資訊網（https://ifi.immigration.gov.tw）查詢，也可撥打高雄市第一服務站電話洽詢：07-7151660。