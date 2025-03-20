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法務部攜手矯正署！強化受攜幼兒照顧　讓愛與關懷飄揚

▲▼法務部政務次長黃世杰出席於桃園女子監獄舉辦的捐贈儀式 。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲法務部政務次長黃世杰出席於桃園女子監獄舉辦的捐贈儀式 。（圖／記者黃哲民翻攝）

記者黃哲民、潘鳳威／台北報導

今（20）日上午，法務部政務次長黃世杰，代表鄭銘謙部長出席於桃園女子監獄舉辦的捐贈儀式，並頒發感謝狀予「財團法人中國信託反毒教育基金會」代表王卓鈞副董事長，活動現場也特地安排了一場親子音樂會，15對母子共同演出育兒組曲，促進親情並培養默契與自信，透過美妙柔和的音樂，幫助幼童穩定情緒、刺激語言發展，當孩子們露出燦爛笑容時，現場洋溢著幸福與愛的氛圍。

▲▼法務部政務次長黃世杰出席於桃園女子監獄舉辦的捐贈儀式 。（圖／記者黃哲民翻攝）

法務部自鄭銘謙部長上任以來，積極推動監所各項柔性教化措施，特別重視收容人攜子入監的處遇，指示矯正署持續挹注社會及教育資源，打造溫暖友善的育兒環境，使幼兒獲得與外界一致的照護，健康快樂成長。

為落實此目標，矯正署今年持續與「財團法人中國信託反毒教育基金會」合作，推動自2017年啟動的監所育兒強化方案。透過該基金會此次捐贈的新臺幣340萬元，目前累計捐助金額已超過2,700萬元，持續改善全臺女監育兒設施，聘請專業幼教人員開設親職教育課程，並舉辦學習探索活動。此外，2歲以上的幼兒將安排外出就讀幼兒園，循序漸進地培育國家未來的幼苗。

活動中，黃世杰也勉勵在場的媽媽們，持續努力學習，珍惜外界資源，改過向上不再觸法，期望未來成功復歸社會後，更要用愛與關懷照顧、保護好每位孩子，迎向嶄新光明的未來！

最後，黃世杰與署長周輝煌跟小朋友們一起化身「好奇心、學習力十足的可愛貓派」，大手牽小手，透過基金會準備的探索玩具，幫助孩子發展感覺統合，享受童「趣」好時光。法務部與矯正署期盼愛與希望的種子，在這群孩子的心中逐漸發芽茁壯，為社會注入正向與溫暖的力量。

▲▼法務部政務次長黃世杰出席於桃園女子監獄舉辦的捐贈儀式 。（圖／記者黃哲民翻攝）

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