台中更輔員業務研習會　法務部長鄭銘謙：感謝無私奉獻幫助更生人

▲臺中市政府與更生保護會台中分會，日前於南投杉林溪大飯店舉行「114年度更生輔導員業務研習會」。（圖／臺灣更生保護會提供）



記者吳銘峯／綜合報導

臺中市政府與更生保護會台中分會，上月間於南投杉林溪大飯店舉行「114年度更生輔導員業務研習會」，計有100人參加訓練。法務部長鄭銘謙親自到場，感謝台中更輔員在去年度創下紀錄，為全國更輔員訪視回覆件數最多的單位；鄭銘謙也感謝更輔員無私的奉獻，幫助更生人復歸社會。

更生輔導員是更生保護力量中重要的關鍵，其目的是結合社會人力資源，使願意投入更生保護工作的國民力量做最有效運用，以協助更生人自立更生，適於社會生活，預防再犯，促進社會安全。而只要是具有助人熱忱、願意長期穩定投入志願服務工作，協助更生保護工作之國民或機關團體，都可以擔任更生輔導員。

為了促進更輔員的專業能力，臺中市政府與更生保護會台中分會，於2月21日在杉林溪飯店舉行「114年度更生輔導員業務研習會」。除了鄭銘謙以外，更包含法務部保護司司長洪信旭、最高檢察署檢察總長邢泰釗、臺灣更生保護會董事長張斗輝、臺中高分檢檢察長林錦村、臺中地檢署檢察長張介欽、臺中市政府法制局主任秘書陳彥宏、更保臺中分會主任委員廖學從等人，皆蒞會指導。

由於更保台中分會去年度更生輔導員訪視回覆件數為1,463件，居全國之冠。因此鄭銘謙在致詞時，特別感謝與會更生輔導員平時輔導及陪伴更生人，讓其得以安居樂業，順利復歸社會，對於預防犯罪，建構社會安全網絡功不可沒。

此外，本次研習的講師陣容堅強，包含法務部保護司副司長林秀敏講授「毒品社區處遇」、法務部前部長蔡清祥講授「司法保護面面觀」、檢察總長邢泰釗則講授「『法律、童話、物語』和我們人生的關係」，讓參訓更生輔導員獲益良多。