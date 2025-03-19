剴剴案全民怒了！法院外高喊：虐死兒童唯一死刑　法務部回應了

▲剴剴案今第4度開庭，公共政策參與平台提議的「虐童者判死或無期徒刑政策」，已破10萬人附議。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

剴剴虐童案引全台公憤，今（19）日第4度開庭，公共政策參與平台連署，要求對虐童致死者判處無期徒刑或死刑，更突破10萬人附議。對此，法務部政務次長黃謀信表示，凌虐幼童罪去年已經完成修法，加重相關的刑責規定，至於是否再行修法，將尊重相關的修法建議，當然也會廣納各界意見，妥適研議。

剴剴案發生於2023年12月，當時年僅1歲的男童剴剴，遭劉姓保母姊妹虐待致死，生前受虐的殘忍細節曝光後，引發社會強烈憤怒，並掀起討論是否應加重虐童刑責，藉此防止憾事再度發生。

根據《刑法》第286條，虐待未滿18歲兒童者，可處6月以上、5年以下有期徒刑；若導致受害人死亡，則處無期徒刑或10年以上有期徒刑，若造成重傷，則處5年以上、12年以下有期徒刑。

歷經數月社會討論與法案審議，立法院於去年7月16日三讀通過修正案，新增第5項條文，針對未滿7歲幼童受虐案件，刑度加重1.5倍。修法後，若對6歲幼童施虐致死，最重可處無期徒刑，甚至15年以上有期徒刑；若造成重傷，則刑度可達7.5年以上至18年，以強化對幼童的法律保護。

剴剴案於今（19日）下午進行第4次準備庭，然而，在前一次開庭時，原本坦承虐待剴剴致死的劉姓保母姊妹，卻突然翻供、不認罪，此舉瞬間點燃社會怒火，大量網友發起「支持虐童唯一判處死刑」的連署，短時間內突破10萬人附議。

隨著剴剴案進行，網友們自發性串聯，湧入公共政策參與平台，導致平台18日一度癱瘓，直至19日上午才恢復正常。許多民眾憤怒表示：「虐死一歲幼童還能翻供不認罪，這樣的行為還不該判死刑嗎？」

▼立法院於去年7月16日三讀通過修正案。（點圖可放大／記者黃宥寧製）

今下午，台北地方法院外聚集數百名剴剴案支持者，他們手持布條，高喊：「唯一死刑！唯一死刑！」不僅如此，許多網友發起「剴剴戰士集合」，號召群眾集結法院前，為剴剴發聲。

不少民眾自發性帶著白菊花到場，象徵「純潔與守護」，希望藉此呼籲社會重視兒童保護機制，徹底杜絕虐童悲劇。媽媽群組「兒虐零容忍」亦響應這場行動，發起「人手一朵白菊花，守護每個孩子」的活動，希望讓政府與司法體系聽見社會的怒吼。

針對虐童刑責是否進一步修法，法務部政務次長黃謀信回應：「凌虐幼童罪已於去年完成修法，並加重刑罰，未來是否再行修正，將尊重各界意見，妥適研議。」

雖然虐童刑責已於去年提升，但民間呼聲仍認為刑度不足，應直接比照殺人罪，提高至無期徒刑或死刑。對此，法界人士認為，刑罰雖有威懾效果，但建立完善的兒少保護機制，才是防止虐童案件的根本解方，政府應進一步強化兒少通報系統與監督機制，以防止下一個剴剴悲劇發生。