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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院提7項開放政府承諾　政治獻金再透明執行方向曝

▲▼行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國發會今（20日）於行政院會報告《台灣開放政府國家行動方案2025－2028》，針對全球治理趨勢與政府施政目標公私共創提列7項承諾事項，當中包括政治獻金再透明化。對此，國發會副主委高仙桂說，包括縮短政治獻金的公開時程、1萬元以下匿名捐款門檻再降低，甚至政治初選納政治獻金規範申報等。

行政院長卓榮泰指出，下一階段的開放政府新行動方案，將聚焦於5大領域之挑戰，提出7項承諾事項，包含氣候變遷治理、個人資料管理透明化、跨部會資料開放與公共程式發展、客家青年公共參與、原住民族數位落差縮小、政治獻金再透明化，以及海洋遊憩安全資訊服務等面向。同時為因應未來的整體架構，請各部會持續擴大納入各項內容，並積極全力推動。

卓榮泰指出，開放政府所強調的核心價值及精神，包括：透明、參與及課責，應具體落實在所有政府部門的施政，而非僅限於承諾事項。各部會重要施政計畫都要落實資訊公開及公民參與，盡可能透過各種管道，讓民眾瞭解政府政策，同時提供民眾表達意見的機會，讓利害關係人溝通，凝聚施政共識。

針對政治獻金透明化部分，高仙桂說明，這次開放政府第二期的計劃中，承諾事項第6點的確有針對政治獻金的再透明化，部分民間提案單位有一些要求，基本上訴求就是縮短政治獻金的公開時程，因為按照現行法令要到9個月以後才會知道，有個訴求是希望是否在選舉前就能有大額的政治獻金可以透明化，做即時的申報。

另外，還有匿名捐贈規範的檢討，1萬元以下匿名的是不是要再降低門檻？以及政府資料庫跟監察系統的介接等。針對政治初選時捐贈的收支是不是應該納入政治獻金管理，高仙桂說，「目前提出的課題沒有納入，不過也不排除」，因為整個議題是政治獻金怎麼樣再透明化，這個承諾事項基本上由內政部主辦，會尋求民間社會大家共同討論，後續作為內政部修政治獻金法的依據。

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