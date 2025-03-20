賴清德宣布國安威脅17項策略　卓榮泰4月上旬律定法制化期程

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德日前公布五大國安及統戰威脅17項策略因應談話，行政院長卓榮泰今（20日）主持院會時說，4月上旬將親自召開會議聽取各部會因應方案，並律定各項行動計畫、策略及法制化期程，請首長務必在期程內配合規劃與落實執行。

總統賴清德日前指出，中國帶來5大國安及統戰威脅，包含為中國對國家主權的威脅、中國對國軍的滲透及間諜活動的威脅、中國混淆國人對國家認同的威脅、中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅、中國藉「融合發展」吸引台商與台青的威脅等，將以17項策略因應，當中包含恢復軍事審判制度等。

行政院發言人李慧芝今轉述，院長卓榮泰在院會中表示，3月13日總統主持國安高層會議，針對台灣當前所面臨的五大威脅，包括中國對我國家主權的威脅、對國軍的滲透以及間諜活動的威脅、混淆國人對國家認同的威脅、藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅，以及藉由「融合發展」吸引台商、台青的威脅，提出了17項的因應策略。

為了落實這17項因應策略，卓榮泰已指示行政院龔秘書長以及政委馬永成在昨日召開會議，邀請各部會就所涉及的相關策略，必須於下周二前擬定應有計畫，並盤整相關法令修訂時程和進度。

卓榮泰指示，本案請副院長鄭麗君於本月底彙整，4月上旬他將親自召開會議聽取各部會因應方案，並律定各項行動計畫、策略及法制化期程，請首長務必在期程內配合規劃與落實執行。

卓榮泰說，之後將依照各部會所提出的計畫內容及相關時程，做定期管考，以落實總統提出的17項因應策略，逐步完成行政院在國安高層會議之後，接續的工作。

李慧芝補充，目前討論到可能需要修法或檢討的法案，包括陸海空軍軍事審判法、反滲透法等，現在各部會都在持續盤點中。至於沒有涉及到修法的部分也都持續研議中，院長請各部會要在下週二前擬定計劃，盤整相關法令修正時程與進度，若有定案的話會適時對外說明。