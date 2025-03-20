恢復軍審國防部著手修法　卓榮泰盼加速橫向聯繫

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

為了因應中共帶來的國安及統戰威脅，總統賴清德日前宣布17項應對策略，當中包含恢復軍事審判制度。行政院發言人李慧芝今（20日）說，國防部已著手研議中，「院長希望國防部能加速跟相關部會橫向聯繫，會在準備好後提出修法方案」。

總統賴清德日前指出，中國帶來5大國安及統戰威脅，包含為中國對國家主權的威脅、中國對國軍的滲透及間諜活動的威脅、中國混淆國人對國家認同的威脅、中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅、中國藉「融合發展」吸引台商與台青的威脅等，將以17項策略因應，當中包含恢復軍事審判制度等。

針對恢復軍事審判的相關修法議題，行政院發言人李慧芝說，國防部已著手研議中，「院長希望國防部能加速跟相關部會橫向聯繫，會在準備好後提出修法方案」。

李慧芝強調，政府會針對過去軍審制度為人詬病以及不符憲法的部分，做大幅修正，加強軍事審判人員的專業訓練與獨立性，打造符合公平審判原則、正當法律程序，還有憲法要求並且兼顧人權保障以及軍隊紀律的全新軍審制度，嚴肅軍紀、保障人權，強化國家安全。

針對現役、退役軍人涉犯相關法規後的審判身份別問題，李慧芝說，不同身份有不同審判程序，是否構成犯罪是由法官依照事實認定，用法律獨立審判。普通法院跟軍事法院是可以透過調查證據、審級制度的設計，降低裁判矛盾的可能性。