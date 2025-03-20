　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恢復軍審國防部著手修法　卓榮泰盼加速橫向聯繫

▲▼發言人李慧芝出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

為了因應中共帶來的國安及統戰威脅，總統賴清德日前宣布17項應對策略，當中包含恢復軍事審判制度。行政院發言人李慧芝今（20日）說，國防部已著手研議中，「院長希望國防部能加速跟相關部會橫向聯繫，會在準備好後提出修法方案」。

總統賴清德日前指出，中國帶來5大國安及統戰威脅，包含為中國對國家主權的威脅、中國對國軍的滲透及間諜活動的威脅、中國混淆國人對國家認同的威脅、中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅、中國藉「融合發展」吸引台商與台青的威脅等，將以17項策略因應，當中包含恢復軍事審判制度等。

針對恢復軍事審判的相關修法議題，行政院發言人李慧芝說，國防部已著手研議中，「院長希望國防部能加速跟相關部會橫向聯繫，會在準備好後提出修法方案」。

李慧芝強調，政府會針對過去軍審制度為人詬病以及不符憲法的部分，做大幅修正，加強軍事審判人員的專業訓練與獨立性，打造符合公平審判原則、正當法律程序，還有憲法要求並且兼顧人權保障以及軍隊紀律的全新軍審制度，嚴肅軍紀、保障人權，強化國家安全。

針對現役、退役軍人涉犯相關法規後的審判身份別問題，李慧芝說，不同身份有不同審判程序，是否構成犯罪是由法官依照事實認定，用法律獨立審判。普通法院跟軍事法院是可以透過調查證據、審級制度的設計，降低裁判矛盾的可能性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／家寧媽媽提告了！Andy涉2罪　限期內須到警局
快訊／Andy真的被告！　警局通知書來了
機場文件沒準備好　女主人把「小白狗丟馬桶淹死」自己登機
美31歲女老師性侵「逼10男學生群交」！最小僅13歲
天后級主持「狂譙工作人員5字經」！她模仿超像…全場猜中
3歲童溺斃被按肚子CPR　消防局稱「角度問題」基層炸鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統明將公布財劃法、總預算　行政院：持續研議合法合憲救濟

IDF掛空射型雄三飛彈升空　專家：射程被大延伸、對共艦重大威脅

行政院提7項開放政府承諾　政治獻金再透明執行方向曝

亞亞喊冤「從沒主張武力統一」　親上火線還原「移民署約談過程」

藍轟剴剴案政治操作　綠：國民黨護航蔣萬安、王育敏歷歷在目

汐止人夢想成真！汐止東湖捷運今起動工　目標2032年完工

朱立倫力推反廢死、反戒嚴公投　綠酸：幽靈連署不夠還要幽靈公投？

重申「從沒要借板橋站前廣場」　黃國昌：是指不像民進黨早就申請

「剴剴案」引全民怒火　國民黨：反對實質廢死惡意虐童零容忍

恢復軍審國防部著手修法　卓榮泰盼加速橫向聯繫

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

#運將 控接友人「被栽贓攬客」還逼下車！航警局：依法取締

總統明將公布財劃法、總預算　行政院：持續研議合法合憲救濟

IDF掛空射型雄三飛彈升空　專家：射程被大延伸、對共艦重大威脅

行政院提7項開放政府承諾　政治獻金再透明執行方向曝

亞亞喊冤「從沒主張武力統一」　親上火線還原「移民署約談過程」

藍轟剴剴案政治操作　綠：國民黨護航蔣萬安、王育敏歷歷在目

汐止人夢想成真！汐止東湖捷運今起動工　目標2032年完工

朱立倫力推反廢死、反戒嚴公投　綠酸：幽靈連署不夠還要幽靈公投？

重申「從沒要借板橋站前廣場」　黃國昌：是指不像民進黨早就申請

「剴剴案」引全民怒火　國民黨：反對實質廢死惡意虐童零容忍

恢復軍審國防部著手修法　卓榮泰盼加速橫向聯繫

陸2月青年失業率升至16.9%　創下4個月新高

亮相「勁蜂一型」巡飛彈無人機！　中科院：滯空15分鐘導控距離8公里

嫌救護車吵丟汽油彈！室友上廁所太久剪刀猛刺　莽男下場曝

大谷首轟被小學生撿到　10歲球迷接到練習球：有一天我要超越他

《苦盡》影后親媽是出道5年新人演員　竟是「《淚之女王》金秀賢太岳母」

「難哄蛋糕」全台賣爆！　店家日做千個手麻了…導演曝拍攝小祕密

快訊／家寧媽媽「個資法、妨害名譽」提告了！　Andy月底前須到案

虐死5貓！27歲男聽求刑9年嚇傻求饒　呂秋遠見1關鍵讚： 感謝法官

總統明將公布財劃法、總預算　行政院：持續研議合法合憲救濟

三菱「全新油電小休旅」油耗24.4km／L！泰國開賣折合新台幣88萬

【驚見 #蜈蚣車 】 #雲林 婦機車後加掛3輛小板車！ 網驚：死亡搖擺

政治熱門新聞

快訊／柯文哲違反政治獻金法　遭裁罰374萬、沒入5579萬

「中立國」瑞士罕見關切台海情勢　警告北京當局、中國駐外館

業者協助罷免「營收少50%」　王浩宇：記得消費

五一勞動節有望全國放假！　人事長蘇俊榮：我不反對

防大教授與陸合作　邱國正曾轟要槍斃掉

快訊／超時空感！新北大巨蛋最新設計圖曝光　選址年底定案

自爆遭曹興誠提告「散播性影像」等3罪　謝寒冰揭刑事局約談過程

陸傳東沙群島激烈對峙「台當局恥辱」　海巡署公布強勢驅離過程

海軍大武艦年初才亮相就纏絞拖纜損傷　艦長操作失慎被火速調職

快訊／監院認定柯違法　民眾黨4點聲明

監院認定柯違法　陳智菡嗆陳菊頭殼壞去

曹興誠提告翁曉玲、幫罷團請律師　矢板明夫讚：非常了不起的舉動

農業部查農保資格竟冷血回「死了領不到」　卓榮泰嚴斥

快訊／民進黨正式入場大罷免　全體黨公職服務處轉「民主連署站」

更多熱門

相關新聞

賴清德宣布國安威脅17項策略　卓榮泰4月上旬律定法制化期程

賴清德宣布國安威脅17項策略　卓榮泰4月上旬律定法制化期程

總統賴清德日前公布五大國安及統戰威脅17項策略因應談話，行政院長卓榮泰今（20日）主持院會時說，4月上旬將親自召開會議聽取各部會因應方案，並律定各項行動計畫、策略及法制化期程，請首長務必在期程內配合規劃與落實執行。

卓揆護航老柯回憶母愛　藍：為罷免棄性平

卓揆護航老柯回憶母愛　藍：為罷免棄性平

柳采葳稱「陳菊去找鄭麗君只能用走路」　行政院強力譴責不實言論

柳采葳稱「陳菊去找鄭麗君只能用走路」　行政院強力譴責不實言論

民眾黨批行政院最大詐團　政院反擊：搞錯預算數字、罔顧民眾權益

民眾黨批行政院最大詐團　政院反擊：搞錯預算數字、罔顧民眾權益

謝龍介質詢送五大箱衛生紙　要卓揆省下預算發1萬「錢再賺就有」

謝龍介質詢送五大箱衛生紙　要卓揆省下預算發1萬「錢再賺就有」

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

八炯不滿移民署處分親共陸配太慢　揚言上街遊行

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！

30％男性早洩！泌尿醫曝「3大壞習慣」害的

Andy限動報喜！4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」

奇萊「大雪山難」1死16人受困　山友1關鍵不挺

買手機送同學！13歲男花光全家20萬積蓄

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面