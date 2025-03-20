藍轟剴剴案政治操作　綠：國民黨護航蔣萬安、王育敏歷歷在目

▲台北地院19日提訊在押的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，場外聚集近千人抗議劉氏姊妹犯行。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

剴剴案昨日第四度開庭引發社會關注。針對國民黨今（20日）召開記者會，痛批民進黨政治操作、吃人血饅頭。對此，民進黨回應，對於社會希望咎責加害者並強化法制面，避免憾事再發生，絕對支持。但同時，與加害者有關的單位，以及為加害者護航、包庇、吃案者，包含前兒福聯盟理事、未遵循利益迴避的王育敏，以及台北市政府、台北市議會國民黨黨團，都應該一並追究責任。呼籲國民黨，不要藉機消費剴剴案，企圖轉移焦點，意圖洗白民眾記憶。

吳崢表示，我們為剴剴的遭遇感到痛心、不捨，更感到非常的悲痛，也看到社會大眾希望要幫剴剴討公道，對於社會大眾訴求強化法制面的相關檢討，民進黨絕對支持。

對於藍營批評，吳崢表示，國民黨不要趁機來蹭，不要想轉移焦點，不要趁機洗民眾的記憶。首先必須釐清兇手的責任、更要追究，除此之外，幫加害者護航的人、幫剴剴案壓案的人、幫剴剴案想要推卸責任的人，這些助紂為虐的幫凶，更要一起釐清、追究他們的責任。國民黨現今還想趁機罵兩句，裝作沒有自身的事，來讓社會大眾忘記當初國民黨相關人士，是如何推卸責任、壓案。

吳崢指出，提到追究責任，國民黨對剴剴案裝沒事、甩鍋，企圖轉移焦點。但國民黨立委王育敏過去曾任兒福聯盟執行長，剴剴案事發時也是兒福聯盟董事，對於社會問責是否有包庇、吃案，其中一人就是直指王育敏。

吳崢還原，且當初立院衛環委員會安排剴剴案專案報告，王育敏身兼召委卻也是此案關係人，竟未利益迴避，逕自排案企圖「被告轉法官」，而當時國民黨立委更群起力挺王育敏，立委徐巧芯甚至為護航王育敏而比出不雅手勢，令社會譁然。

對於藍營杯葛蔣萬安剴剴案專案報告，吳崢又說，剴剴當初轉介至台北市管轄的兒福聯盟保母後，台北市社會局連續三個月三度應訪視而未訪視，最終造成悲劇發生。事件爆發後，民進黨台北市議員要求市長蔣萬安為虐童案進行專案報告，國民黨台北市議員竟惡意缺席、技術性杯葛，讓檢討專報流會開不成。

吳崢直言，甚至國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹還現身議會督軍盯場，當時，包括國民黨台北市議員鍾沛君、陳炳甫、闕枚莎甚至已在議會大門外，就是不進去開會，造成會議流會，就是為了要護航台北市長蔣萬安的相關責任。

吳崢表示，這些國民黨護航畫面歷歷在目，社會絕對不會遺忘。吳崢重申，民進黨對於剴剴案的立場，就是要追究加害者的責任，同時，對於為加害者護航、包庇、吃案者，也都應一併追究責任。

