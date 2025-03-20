「剴剴案」引全民怒火　國民黨：反對實質廢死惡意虐童零容忍

▲國民黨召開「國民黨支持死刑制裁虐童兇手！面對兒少惡魔，民進黨還在理由伯？」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

年僅1歲10個月男童「剴剴」因長期被保母凌虐致死，檢方依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴她們，台北地院國民法官法庭今開庭，有上千名陳抗群眾匯聚。國民黨今（20日）召開記者會指出，國民黨反對實質廢死，對惡意虐童零容忍，國民黨將會務實改革來補全社會的安全網，不能再讓兒童成為制度漏洞的受害者，更不允許民進黨繼續用政治的操作來掩飾問題。

發言人楊智伃表示，剴剴案從2023年迄今引起社會非常多關注，國民黨嚴正呼籲，國民黨支持虐童死刑，應透過修法跟務實的方法給受害者家屬一個公道。民進黨的神主牌廢死已經默默地執行，透過大法官釋憲，完成了實質廢死。國民黨提出反實質廢死公投案，就是希望接下來所有會面對死刑的案件，都能順利判刑，順利的執行死刑。

對於相關修法，楊智伃指出，國民黨去年七月成功推動《刑法286條》三讀修法，加重虐童刑責，主要針對加重虐童刑責，對於未滿7歲之人，犯刑法第286條第1項至第4項之罪者，依各該項的規定加重其刑至2分之1，以有效遏止戕害幼童身心的案件持續發生；其次多位國民黨立委提案，要求虐童最高可處死刑，但當時，民進黨政府的法務部卻通通反對。呼籲民進黨不要再用廢死的神主牌來忽視台灣社會的共識。

江怡臻則說明，國民黨立委不僅加重虐童的刑責，也提出兼顧兒少性剝削的相關修法，並主張五大訴求，解決性暴力，性暴力犯罪防制四法，儘速檢討翻修。設立性犯罪專責小組、成立性犯罪者資料系統，強化執法效率。運用區塊鏈技術合作查緝，使罪犯無所遁形。支持性暴力受害者創傷修復心理諮商系統。公共設計中納入反偷拍，杜絕違法偷拍等。

「國民黨要嚴懲虐童，民進黨還在怕刑罰太重而無用？」江怡臻表示，民進黨已經長期執政了，竟然還在怕刑罰太重而無用。國民黨多位立委提出嚴懲虐童、加重刑責，最高可處以死刑，同時支持針對虐童致死案件增列死刑；但民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱等卻僅強調行政預防，認為加重刑法效果有限，反對無限期加重刑罰，也質疑死刑的嚇阻效果，強調其他防範機制。此外，民進黨黨團幹事長吳思瑤還在委員會時，拖延《刑法286條》的修法，也阻擾衛福部長上台針對剴剴案專案報的備詢。

「民進黨要的是阻止下一個剴剴的悲劇，還是政治紅利？民進黨真的想要懲罰那些虐殺幼童的人，還是一部無止境的政治提款機？」鍾沛君表示，在中央，國民黨提案加嚴修法、祭出死刑，民進黨卻龜龜縮縮，因為說不出口的是，民進黨全黨上下正在往實質廢死的方向前進。在修法討論中，民進黨委員及行政部門，不願意把刑罰提高到死刑？他們推說，這應該要對機構的行政措施下手。在地方，民進黨又做了什麼？民進黨只會炒作，民進黨議員要開臨時會沒開成，請問專案報告，民進黨議員來質詢了幾個人？

鍾沛君指出，台北市這一年來，她提出了質詢方向，增加訪視次數，提高了訪員的待遇，重視保母的評鑑及保母的心理健康；台北市做了增聘訪視員，提高薪資待遇，且訂定新的考核調薪制度，擴張訪視員的能量；且在中央統一法規還在研議的情況中，台北市已經將長期收滿3名以上兒童托育服務者的訪視次數從4次提升到6次。她強調，「剴剴案」民進黨從中央到地方做了什麼？敢不敢攤出來跟國民黨好好的比一比？如果不敢，就是在吃人血饅頭；如果不敢，就是把兒虐案當成政治提款機，非常噁心。

