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「剴剴案」藍綠駁火！　藍黨團轟：曾提10案納死刑但民進黨反對

記者崔至雲／台北報導

男童「剴剴」2023年遭保母虐死，引起全國震怒。國民黨團今（20日）召開記者會指出，剴剴案發生時，國民黨團共有15個提案修法，其中有10個提案主張修法納入死刑或無期徒刑，但民進黨反對，她宣布將再提案修法，針對「兒童凌虐致死要處以無期徒刑或死刑」，回應關心民眾心聲。

▲▼國民黨團召開 民進黨又又又造謠 公布剴剴案修法真相 記者會 王鴻薇 羅智強 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「民進黨又又又造謠 公布剴剴案修法真相」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團今臨時召開「民進黨又又又造謠 公布剴剴案修法真相」記者會，黨團書記長王鴻薇說，民進黨團總召柯建銘助理周立軒亂帶風向、製造謠言，稱國民黨團去年擋剴剴案專案報告，又說昨天發文是蹭剴剴案，但去年修法時，國民黨共有15個修法提案，包括藍委黃健豪、徐巧芯、廖偉翔、王育敏、楊瓊瓔、蘇清泉、國民黨團、柯志恩、徐欣瑩、陳超明、賴士葆、陳菁徽、盧縣一、許宇甄和魯明哲等15個提案，其中有10個提案把死刑納入修法，「重點是當時民進黨沒有任何提案」。

王鴻薇表示，民進黨身為執政黨，又有什麼資格去指責在野黨？實際狀況是，當天為當時衛環委員會召委王育敏排案，就是針對剴剴案專案報告，而民進黨團用發言干擾 ，讓專案報告無法進行，民進黨團幹事長吳思瑤佔據備詢台，讓會議無法進行，所以必須排除。民進黨控王育敏是兒福聯盟董事，請問這跟專案報告何干？真正擋專報而不讓衛福部長上台的就是民進黨團。

王鴻薇也說，很多人質疑國民黨團有這麼多提案，為什麼最後沒有死刑跟無期徒刑？就是因為民進黨團和法務部反對，民進黨委員的發言都在立法院網站公告，民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱當初是不是都反對，為什麼不敢出來講？

王鴻薇強調，公民團體的提案已經超過12萬8千人，國民黨團會再度提案，修正刑法，針對對於兒童凌虐致死者加重其刑，處以無期徒刑或死刑，回應公民團體和很多關心剴剴案民眾的心聲。

▲▼國民黨團召開 民進黨又又又造謠 公布剴剴案修法真相 記者會 王鴻薇 羅智強 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團首席副書記長羅智強表示，虐童重判零提案的民進黨，好意思說別人提案是蹭，為什麼民進黨不敢提？因為廢死就是民進黨的黨綱。國民黨的提案歡迎民進黨跟進，不跟進有什麼資格為虐童案發聲？連公民團體的訴求都不敢回應。

羅智強表示，國民黨團有三條路徑，第一，著手立法；第二，除了立法端以外，對於重大傷害人命的犯罪，提出反實質廢死的公投，廢棄民進黨執政下要求法規對於死刑判決一致決，這種保護加害者的不公不義；第三，推延死刑之執行，民進黨要給交代。

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