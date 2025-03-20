朱立倫力推反廢死、反戒嚴公投　綠酸：幽靈連署不夠還要幽靈公投？

▲「幽靈連署不夠 還要幽靈公投？」記者會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫日前提出反廢死、反戒嚴公投，並稱，17項國安因應策略、國軍漢光41號備戰演習想定2027共軍犯台，是賴清德台獨時間表。對此，民進黨今（20日）表示，國民黨所提的二項公投案，是虛構、假設性提案，在法律上根本站不住腳；同時，也駁斥朱立倫指控的台獨時間表，從AIT處長谷立言、友好盟邦到G7外長峰會，皆一再重申台海和平穩定的重要性，只有國民黨活在平行時空，與中國相互唱合、沆瀣一氣，令人遺憾。

民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎今召開「幽靈連署不夠 還要幽靈公投？」記者會，吳崢指出，本周國民黨主席朱立倫提出反廢死、反戒嚴公投，但當前台灣既無廢死，也無戒嚴，為何提出如此荒謬公投？如同卓榮泰院長所述「不要在黑暗房間找兩隻不存在的黑貓」，令人相當困惑。

律師黃帝穎表示，國民黨提出反廢死公投跟反戒嚴公投，但戒嚴及廢死根本是不存在的政策，明顯不符合公投法明文規定「重大政策」的法律要件，因此國民黨針對法律上不存在的事項進行公投提案，法律上站不住腳。反戒嚴公投主文稱不讓台灣變成烏克蘭，這種假設性提案在法律上毫無意義，舉例來說，如果比照國民黨公投主文提案說「不讓國民黨變成中共的代理人」，提案如果通過，難道他就不會變成中共代理人嗎？如果未能通過，難道他就會是中共代理人嗎？

黃帝穎更表示，現階段台灣法律制度沒有廢死，國民黨提出反廢死公投，根本找不到任何反方來反對，因為刑法的規定，死刑依舊存在，大法官憲判字八號亦表明死刑現階段合憲，主管機關法務部更在去年四月十六號表明，堅持死刑制度合憲，換句話說，國民黨提出反廢死公投，是找不到任何在政府機關裡的反方。

吳崢表示，昨日國民黨朱立倫中常會又進一步指控，國防部公布戰爭風險進行漢光準備，是背水一戰的台獨時間表。一個主要在野黨主席成為謠言製造機，又說從末聽聞2027年時間點，不禁令人懷疑是愚昧？還是在裝傻？對如此重大的國際訊息，居然表現的一無所知。

吳崢細數，就2027年的時間點，就有至少前後三任美軍印司令示警過，包括在2023年，前美印太司令戴維森上將(Philip Davidson) 就曾示警，北京不承諾放棄武統台灣，中國解放軍以2027年達成具備攻台能力為目標；在2024年，前美印太司令阿基里諾上將（John C. Aquilino）上將也曾警告，各種跡象表明，2027年前共軍將做好入侵台灣準備；而現任美印太司令帕帕羅上將 ( Samuel Paparo )上將更表示，中國若在2027侵台，美軍有信心能贏。

吳崢指出，從美軍印太司令的示警到國際上各項訊息皆顯示，中國人民解放軍以2027年為時間點進行準備，而對中國這些可能侵犯的舉動，台灣進一步舉辦因應漢光演習，提升自我防衛能力，為何朱立倫主席要在此時跳出來反對？為何要出來扭曲帶風向指控備戰是台獨時間表？遺憾國民黨成為不問是非只會造謠的政黨，難道朱立倫反對台灣提升自我保衛能力？

吳崢又說，對於朱立倫主席指控賴清德總統是麻煩製造者，但事實上的麻煩製造者是被美國直接點名在台海間滋事的中國，對照賴清德強化國安17項因應作為，從AIT處長谷立言、友好盟邦到G7外長峰會，皆一再重申台海和平穩定的重要性，卻只有國民黨活在平行時空，與中國相互唱合、沆瀣一氣？令人深感遺憾。